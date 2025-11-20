¿Necesitas conciliar en Navidad? El programa de centro cívicos abre inscripciones el lunes 24

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Los centros cívicos de la capital burgalesa volverán a convertirse estas fiestas navideñas en una herramienta de conciliación para las familias gracias a la programación de Navidad, que este 2025 oferta mil plazas.

«En esta ocasión, bajo el lema ‘Una Navidad circular’, los niños y niñas de 3 a 12 años realizarán actividades y talleres y disfrutarán de salidas y espectáculos relacionados con la sostenibilidad, el reciclaje y el consumo responsable y local». Así lo avanzó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo.

El plazo de inscripciones arranca el lunes 24 de noviembre y estará abierto hasta el viernes 28 del mismo mes. El sorteo se producirá el 2 de diciembre y la publicación de listas tendrá lugar el 4 de diciembre. «Ese mismo día y el día 5 se podrán hacer las renuncias y el día 10 se darán a conocer las vacantes disponibles», apuntó la concejal, quien recordó que la inscripción puede hacerse tanto en los propios cívicos como en la web municipal.

Se ofrecerán dos turnos: los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero. El coste de cada turno es de 48 euros. «Como cada año se ofrecerá la posibilidad de contar con el servicio de madrugadores, de 8 a 10 horas, y del servicio de continuadores, de 14 a 15 horas», señaló la concejal. En caso de hacer uso de uno de los periodos, el precio será de 12 euros, mientras que si se necesita hacer uso de ambos, el coste es de 20 euros.

Además de la programación para niños, los centros cívicos ofrecerán talleres para adultos con la misma temática y desarrollados con la colaboración de Amycos e Intermon Oxfam. «Todos los cívicos ofrecerán talleres y se podrán consultar en los propios espacios y a través de un código QR impreso en los carteles de la programación de Navidad», explicó la concejal

LUDOTECA Y JUGUETES

Además del programa de Navidad, los centros cívicos vuelven a ofertar turnos de ludoteca familiar para estas fechas. Tendrán lugar los días 22,23,26,29,30 de diciembre y 2 de enero, en horario de 18 a 19.30 horas en todos los centros cívicos.

Se trata de un recurso gratuito al que se accede a través de invitaciones diarias que se pueden solicitar en los propios centros cívicos.

Por otra parte, la actividad de préstamo de juguetes será los días 23 y 30 de diciembre en horario de 17.30 a 18 horas.