¿Puertas o esculturas? Así llegó La Creación de Antonio López a la Catedral de Burgos en fotos

La puerta central, denominada La Creación, ya está instalada en la pared de la capilla de Santiago.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tan polémicas como monumentales, las puertas de Antonio López empiezan a llegar a la Catedral de Burgos. Seis metros de altura, dos toneladas de peso, 1,2 millones de euros de inversión y una corriente de opinión en contra que, por el momento, transforman las puertas en una especie de cuadro o escultura instalado en la pared de la Capilla de Santiago, entrada del Museo de la Catedral de Burgos.

En la mañana de ayer llegaron las dos hojas de la Puerta de la Creación. La principal. Llegaron en dos camiones, cada una pesa dos toneladas, y con una grúa se introdujeron por el que estaba pensado como su ubicación: la puerta de Santa María. Hoy llegarán la puerta de la Anunciación (representa a María en un jardín) y la de la Encarnación (representada por un niño jugando) si la nieve no lo impide.

En el muro de la capilla de Santiago, donde se han retirado las tablas flamencas que colgaban en ese lugar, tienen su hueco. Se ubican a la entrada y se podrán ver desde que el visitante accede al claustro a la derecha. «El montaje ha sido sencillo, es un espacio en el que se ha instalado un soporte sobre la pared y se ha hecho un estudio para descartar el impacto debajo donde está el Claustro Bajo, lo que nos queda, una vez que esté todo será la iluminación», explicaba el vicario general de la Diócesis de Burgos, Carlos Izquierdo Yusta.

El objetivo es que la próxima semana la instalación se revise en compañía de Antonio López antes de su inauguración el sábado 29 y la muestra a todo el público a partir del domingo. La entrada se habilitará desde la puerta de Sarmental. Habrá un pasillo frente a las taquillas que permitirá el acceso libre hasta el claustro desde donde se podrán observar hasta acercarse al Museo de la Catedral. Esperan colas y mucha afluencia. «Es una obra de arte, de estilo contemporáneo, y como toda obra artística muestra su valía por sí misma, hay que verla y después opinar, lo que queremos es escuchar a todos», sostiene.

Por el momento, el movimiento contrario al proyecto cuenta en su petición de Change.org de hace cuatro años, que ha vuelto a recibir suscripciones, 78.767 firmas. Hace siete días el escultor Óscar Martín inició una campaña en el mismo portal con el sentimiento contrario, en favor de instalar la escultura pórtico en la fachada de Santa María que ha recibido, por el momento, 250 apoyos.

De momento, la obra de Antonio López para la Catedral de Burgos solo podrá observarse como escultura. No será traspasada la Puerta de la Creación. Las hojas laterales no se podrían cruzar porque aún no se ha planteado como atravesarlas. ¿Se ubicarán en la fachada en la que fueron concebidas?