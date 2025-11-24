El PP de Burgos quiere que el PSOE se "retrate" sobre el uso de Treviño "como moneda de cambio"

Los parlamentarios nacionales del PP de Burgos, Ángel Ibáñez y Javier Lacalle, dan a conocer las iniciativas que se debatirán esta semana en el Congreso de los Diputados en relación con el Condado de TreviñoRicardo Ordóñez

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PP de Burgos abre un frente de acción política en el Congreso contra una serie de "movimientos políticos" del PSOE y del PNV que pretenden avanzar hacia la anexión del enclave burgalés de Treviño a Álava como "moneda de cambio" para que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno. Para contrarrestarlo, el PP presentará mañana en el Congreso una proposición no de ley con la que los 'populares' quieren que el PSOE de Castilla y León y el PSOE de Burgos se "retraten" ante este movimiento.

El diputado del PP por Burgos Ángel Ibáñez señala que la alarmas volvieron a saltar cuando el diputado general de Álava, Ramiro González, durante el pleno de las Juntas Generales dijo, entre otras cuestiones, que el acuerdo de colaboración entre las diputaciones de Álava y Burgos para prestación de servicios, que termina en 2029, debía ser el último porque "no podemos mantener en el tiempo una situación anacrónica que no es no es normal" y porque "efectivamente quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad".

Esta última reflexión es la que, según Ibáñez, representa "claramente una voluntad de acción que podría no tener ningún tipo de cabida en nuestro marco constitucional y en el respeto a las leyes, especialmente a nuestro Estatuto de Autonomía".Estas declaraciones llegan después de que el pasado 14 de mayo, las Juntas Generales de Álava aprobaran una moción sobre la incorporación del enclave a la provincia de Álava. La Diputación de Burgos, recibió esta moción y reiteró lo expresado en otras ocasiones, que el proceso de integración debe enmarcarse en los principios de legalidad.

El diputado del PP por Burgos recordó que la institución provincial siempre ha mostrado el compromiso de cooperación institucional "como fórmula fundamental para dar servicios a los habitantes del enclave de Treviño", y se remitió a los cerca de diez acuerdos activos. Y remarcó que Treviño "es una parte indiscutible del territorio de la provincia de Burgos. Con raíces históricas, con raíces sociales que están vinculadas profundamente a nuestra provincia".

Por su parte, el diputado general de Álava, recordó recientemente que la voluntad del Gobierno foral es "proteger y reforzar la posición mayoritaria de estas juntas generales expresadas en la moción aprobada el 14 de mayo", así como "respaldar a los vecinos de Treviño y a las decisiones que vayan adoptando en torno a esa mesa institucional que recoge a una gran mayoría de los representantes institucionales de los vecinos de Treviño con la única excepción de los representantes del Partido Popular".

En este contexto, el diputado del PP recordó las informaciones sobre "las tordiceras maniobras que llevaron al Partido Nacionalista Vasco a apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio del año 2018, en la que a cambio de unos puestos en empresas públicas, después, pocos días después de haber aprobado los presupuestos de Mariano Rajoy". O las "presiones" del PNV con las que "está siendo beneficiado por la política energética que está desarrollando el Gobierno". Aseguró que "no estamos siendo tenidos en cuenta para hacer el mapa del reparto de energía eléctrica cuando somos una de las provincias que mayor potencia de energías renovables desarrolla, eólicas y fotovoltaicas, y sin embargo nuestras provincias vecinas del País Vasco tienen unas previsiones de acaparar el 17% de la potencia total de toda España".

La proposición no de ley que plantea el PP para su votación en el Congreso insta a la Gobierno, en primer lugar, a trabajar para seguir fomentando la cooperación interterritorial entre la Diputación de Burgos y la Diputación Foral de Álava como "herramienta eficaz" para la mejora de los servicios y las infraestructuras.

Así mismo, se pide defender la legislación vigente en lo relacionado con la pertenencia de Treviño a Burgos y reafirmando "la pertenencia histórica, territorial y social" del enclave de Treviño a la provincia de Burgos. En tercer lugar, se insta a rechazar cualquier tipo de vía unilateral de anexión de Treviño a la provincia de Álava.

Ibáñez recordó que para que un enclave como Treviño se pueda segregar de Burgos, en primer lugar, que haya una solicitud de segregación que esté formulada por todos los ayuntamientos interesados a través de un acuerdo que coincide con las dos terceras partes de los votos de esos plenos. En segundo lugar, que haya informes de la provincia a la que pertenezca el territorio o municipios a segregar y de la comunidad autónoma que sean

favorables a dicha segregación. Y en tercer lugar, un refrendo por parte de los habitantes del territorio, municipio o municipios que pretendan desarrollar esta segregación. Y después de que ocurriera todo esto, "sería necesariamente una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, por el Congreso de los Diputados y por el Senado", recordó.