EH Bildu pide apoyar todas las iniciativas para la integración de Treviño en Álava

El grupo juntero de EH Bildu en Álava ha reclamado "apoyar todas las iniciativas que surjan desde el enclave de Trebiñu para ser parte del Territorio", así como respaldar las propuestas que "pretenden dar una solución definitiva a esta situación anacrónica excepcional" y "defenderlas posibles agresiones o ataques contra las mismas".

Según ha trasladado la coalición abertzale, ha presentado una moción al pleno de las Juntas Generales de Álava ante "la actitud cerrada de la Diputación de Burgos y las últimas declaraciones de su presidente del PP, que quiere volver a cerrar las puertas a la voluntad de las personas que habitan en el enclave".

Su portavoz, Eva López de Arroyabe, ha señalado que "la única limitación para la integración del Enclave de Trebiñu en el Territorio Histórico de Araba debe ser la voluntad mayoritaria democráticamente expresada por su ciudadanía", y, en este sentido, ha instado a las Cortes Generales y al Gobierno de Castilla y León --autonomía a la que pertenece el enclave burgalés--, así como al Gobierno del Estado español, a que "acepten dicho principio democrático".

EH Bildu ha recordado que, a lo largo de la historia, "la población de Trebiñu ha demostrado varias veces que se sienten parte de Araba".

A modo de ejemplo, ha indicado el resultado de la consulta popular que se organizó a finales del siglo pasado, donde apunta que el 68% de la ciudadanía votó a favor de celebrar una consulta para formar parte de Álava. Al respecto, ha comentado que se ha organizado en el enclave una mesa interinstitucional, con el objetivo de "dar cauce a esta histórica reivindicación".

"La palabra y la decisión debe ser de la ciudadanía de Trebiñu. Es hora de apoyar la mesa institucional que impulse la entrada de Trebiñu en Araba y las iniciativas que ésta genere, para que pueda liderar las demandas ciudadanas", ha demandado López de Arroyabe.

"TIEMPOS OSCUROS"

La portavoz foral ha criticado que "la Diputación de Burgos rechaza los deseos de una amplia mayoría de la población de Trebiñu y cierra constantemente la puerta a cualquier solución democrática para el tema". López de Arroyabe ha advertido que "en Burgos hay resistencias muy fuertes, porque los que están llamados a liderar esos tiempos oscuros que nos advirtió el lehendakari, van a poner todas las trabas posibles". Por eso, ha apelado al papel "fundamental" de la Diputación Foral de Álava.

Sobre los acuerdos para la prestación de servicios a la ciudadanía de Trebiño, EH Bildu ha comentado que el acuerdo marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos y su correspondiente inversión económica se concibió como "un instrumento excepcional y temporal durante el proceso de integración de Trebiñu en Araba". Por ello, ha instado a todas las instituciones competentes a trabajar por "una solución definitiva que resuelva de una vez por todas la situación de Trebiñu".