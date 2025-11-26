Un hombre resulta herido tras salirse de la carretera por el hielo en Villaescusa de Roa

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El hielo ha sido el causante del accidente ocurrido esta mañana en Villaescusa de Roa. Un varón ha resultado herido después de que el vehículo que conducía se saliese de la calzada a la entrada de la localidad por el hielo que había en la vía.

La sala de operaciones 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso del siniestro que ha tenido lugar a las 7.39 horas. Se informaba de que un hombre de unos cuarenta años había resultado herido como consecuencia de la salida de su vehículo de la vía BU-P-1101 debido al hielo provocado por las bajas temperaturas y lluvias de la noche anterior.

Al lugar se desplazaron efectivos de Tráfico de Burgos y personal sanitario de Sacyl, que movilizaron una ambulancia. Aunque el herido fue inicialmente atendido en el lugar del accidente, posteriormente trasladado al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero donde recibe asistencia médica.