Burgos celebra su diversidad. Así va a ser el IX Festival Intercultural del Fórum este sábado

140 nacionalidades conviven en la ciudad de Burgos. El 17% de su población es de origen extranjero, donde hay una alta presencia de ciudadanos de Rumanía, Venezuela, Bulgaria, Marruecos o Colombia. «Somos una ciudad inclusiva, una ciudad que aceptamos a todos, nos gusta la diversidad y convivimos bien entre nosotros y queremos que siga siendo así», señaló la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo.

Unas cifras que el Consejo de Cooperación Internacional y el Ayuntamiento de Burgos quieren celebrar. Lo llevan haciendo nueve años con el Festival Intercultural en el que «la ciudad disfruta de un espacio de convivencia en el que se pueden compartir cosas de las diferentes culturas que hay en nuestra ciudad», remarcó la edil.

El encuentro suma nuevos apoyos en el consejo como el Hospital San Juan de Dios, que ha abierto una línea de apoyo a la inmigración con la gestión de pisos de acogida en Burgos. Y la organización Soy Colombia constituida este año y que representa a 4.100 colombianos «residentes en esta hermosa y bella ciudad que, siempre lo digo, no cambio por nada», señaló la portavoz de la asociación colombiana, Magnolia Sánchez.

Destacan el lema del festival de este año, 'Entre iguales, la belleza de ser diferente'. El festival se organiza, de nuevo, en la tercera planta del Fórum Evolución gracias al trabajo colectivo de la comisión que integra a veinte organizaciones (Ayuntamiento de Burgos, Accem, África Camina, Asociación Abadá de Capoeira Burgos, Asociación Fraternidad de Mali, Atalaya Intercultural, Asociación de ayuda al inmigrante Rila, Asociación Hechos, Hospital San Juan de Dios, Fundación Secretariado Gitano, Burgos Acoge, Asociación Ecuatoriana de Cultura y Danza 'Nuestra Tierra, Asociación de diálogo intercultural Kogayón, Comisiones Obreras Castilla y León, UGT Castilla y León, Centro Argentino Burgalés, Cruz Roja Española, Asociación peruana 'Hijos del Sol', Asociación Soy Colombia, Federación de Vecinos y Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes, ATIM).

Los actos se organizan en torno aun escenario desde donde se interpretarán todas las danzas y músicas de los diferentes países, así como espectáculos de baile, canto y circo que son universales. Pero también Capoeira brasileña, folclore boliviano, marroquí o colombiano, la batucada, Kung Fu, Taichi o el tango, entre otros. El escenario estará lleno de música, pasos de baile de 11.25 a 14 horas y de 17 a 20 horas en una sesión interminable de 19 espectáculos que se desarrollarán durante todo el día.

Alrededor del escenario se organizan una serie de stands informativos de diferentes organizaciones como la Asociación Nuestro Barrio, Guardia Civil, Atalaya Intercultural, la Unidad de gestión de la Diversidad de Policía Local, asociación Rila, San juan de Dios, Asociación paraguaya de Aguilar de Campoo, UGT, CGT o Centro Argentino Burgalés y Fraternidad de Mali.

Por otro lado, se organizan talleres para todas las edades, desde elaboración de banderas, práctica del capoeira o dinámicas de diversidad. También habrá ocho estands donde se venderá artesanía propia de cada país y once ofrecerán platos gastronómicos de cada país: desde las bebidas típicas de Mali a la comida típica de Palestina, Argentina, Paraguay, Colombia, México o Bolivia.

Las diferentes aristas de la ciudadanía burgalesa brillarán con luz propia en un espacio donde todos se coordinan y se complementan Ejemplo de una sociedad que busca con este festival «un espacio para el encuentro y la reflexión, un lugar donde aprender unos de otros, intercambiar conocimientos y disfrutar de la pluralidad que caracteriza a nuestra ciudad, porque somos un reflejo de todas las culturas que nos rodean».