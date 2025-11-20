Temiño: "El PP pide más informes para salvar a Ayala de comparecer en la comisión de investigación"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista critica la maniobra del PP de solicitar nuevos informes al secretario municipal, en este caso para conocer si es obligatoria la asistencia de las personas llamadas a la comisión de investigación sobre los contratos de San Pedro, para intentar "salvar" a Cristina Ayala de su comparecencia. Así se pronuncia el portavoz socialista, Josué Temiño, que ha recordado que el PSOE pidió la presencia de la alcaldesa y de los concejales del PP, Carolina Álvarez y Carlos Niño.

"Les interesa que la señora Ayala no se siente en el salón de Plenos ni que la podamos preguntar, eso es lo que van a intentar por activa y por pasiva", afirma, tras conocer las intenciones del PP expuestas en la rueda de prensa para hablar de la Junta de Gobierno.

Temiño, que dará la bienvenida a los cuatro concejales del PP que regresarán el día 3 de diciembre a las sesiones, después de cuatro sin asistir, considera que el informe del secretario en el que asegura que los concejales tienen obligación de acudir a las comisiones, incluida la de investigación, ha supuesto "un varapalo para el PP". Desde el PSOE, insisten en que el Ayuntamiento de Burgos "no es el cortijo" del PP y consideran que el informe muestra que la institución local funciona.

El PSOE ve respaldada su posición y el portavoz recuerda que reclamaron a la Secretaría Municipal que se pronunciase justo "tras la espantada" de los cuatro concejales del PP, miembros de la citada comisión (Yolanda Barriuso, Carolina Álvarez, Carlos Niño y Ángel Manzanedo). La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha reivindicado que fueron ellos, en la persona de Barriuso, los que pidieron el informe y que "ahora" que han sabido que tienen que acudir, acudirán.

"Aquellos que nos dejaron plantados a nosotros y a todos los burgaleses en el salón de Plenos, y que serán los que regresen el 3 de diciembre, ya les anunciamos que vendrán también a un Pleno extraordinario para seguir abordando los contratos de San Pedro", aseguró el edil socialista.

Por otro lado, resumió las conclusiones que desde el PSOE sacaron en la sesión que se celebró este miércoles, 19 de noviembre, en la que ya anunciaron que registraran la apertura de un expediente sancionador a los cuatro concejales que "se han escapado de las sesiones durante mes y medio".

Para los socialistas quedó acreditado que la empresa La Máquina del Ruido, con quienes se contrató los conciertos de San Pedro, "dispuso de una información privilegiada desde el Gabinete de Alcaldía que le permitió firmar los contratos en exclusividad antes de abrirse ningún expediente".

Curpillos en La Quinta

El portavoz de los socialistas ha criticado el "show" de Cristina Ayala con respecto a la consulta ciudadana para que los burgaleses elijan dónde celebrar la jira del Curpillos, para luego aceptar la petición de las peñas de prorrogar un año más la fiesta en el parque de La Quinta. El resultado de esa consulta fue mayoritario a favor de que regrese al Parral.

Desde su punto de vista, la encuesta fue precipitada y sin garantías, porque cada persona podía votar las veces que quisiera, y al final, opina, se ha visto la incapacidad del equipo de Gobierno de tomar decisiones.

Temiño considera que la Federación de Peñas, Fajas y Corpiños ha dado "un balón de oxígeno" al equipo de Gobierno al solicitar una prórroga para que el próximo 2026 también se celebre la parte popular del Curpillos en La Quinta. Además, indica que para tomar la decisión es necesario reclamar los informes pertinentes a las áreas municipales como Seguridad Ciudadana, Patrimonio, Medio Ambiente, así como a Patrimonio Nacional, propietario del parque del Parral. "Con esos informes sabremos si se pierde o no realizar esa jira tras la remodelación del Parral", sostiene.