Las obras de reforma integral de la sede de Protección Civil comenzarán a principios de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de la sede de la Agrupación de Protección Civil de Burgos, en la calle Juan Bravo de la capital burgalesa, comenzarán a principios de 2026, una vez que en la Junta de Gobierno de este jueves se ha dado el visto bueno a la adjudicación de los trabajos.

Será la empresa Hermanos Rubio-Grupo Herce, que está ejecutando la actuación del edificio de Policía Local y Bomberos, la que desarrolle la reforma integral por un importe de 1.301.767 euros, con el IVA incluido, según la información trasladada por la portavoz municipal, Andrea Ballesteros.

La concejala popular ha destacado el compromiso del equipo de PP con "una obra importante para la ciudad", así como con la Agrupación de Voluntarios, después de la polémica que se vivió al final del pasado mandato, cuando el anterior equipo de Gobierno apostaba por llevar a este grupo a Villafría, en el entorno del Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI, algo con lo que los voluntarios no estaban de acuerdo.

"Este equipo de Gobierno apostó por mantener, por actualizar y por mejorar su sede habitual", afirmó la portavoz, si bien en los primeros compases de este mandato fue el grupo municipal de Vox, socio del PP en el bipartito, el que impulsó esta propuesta.

La rehabilitación integral vendrá acompañada de medidas que mejorarán la eficiencia energética del inmueble y que permitirán ganar espacios para la labor de los voluntarios, según el proyecto aprobado hace varios meses y que fue elaborado por el estudio de arquitectura de Barrio y Cameno, que elimina el viejo equipamiento que se mantenía en el edificio que se utilizaba como laboratorio municipal.

La superficie útil de las dos plantas será de algo más de 1.100 metros cuadrados, a razón de más de 500 en la baja y otros tantos en la primera. Las zonas de laboratorios microbiológico, químico y bromatológico, así como la sala de técnicas instrumentales, se ganarán para despachos, vestuarios femenino y masculino, salas de formación y administración y un office. Para mejorar en accesibilidad se contempla la construcción de un ascensor.

La reforma del local permitirá resolver múltiples deficiencias, entre ellas la existencia de humedades y filtraciones que vienen de la cubierta, así como renovar los acabados interiores para adaptar los espacios a las necesidades actuales propias de su uso como sede de Protección Civil Municipal.