Las obras de reforma del edificio de las piscinas de El Plantío salen a contratación

Imagen del proyecto del edificio central de las piscinas exteriores de El Plantío

Las obras de remodelación del edificio central de las piscinas del Plantío salen a contratación, una vez que la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a los pliegos de condiciones que sitúan el precio base de licitación en 1.618.426,52 euros.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, se muestra partidaria de dar curso al procedimiento administrativo antes de hablar de plazos para el desarrollo de las obras, aunque sí que ha especificado que esta actuación queda sujeta a la temporalidad de la época estival. «Es muy difícil hablar de plazos en la administración, vamos a continuar con el procedimiento y veremos como actuamos en el momento que tengamos ya un adjudicatario de los trabajos», aseguró la edil popular, que sí indicó que los trabajos de reforma tienen un tiempo de ejecución de 9 meses, según las estimaciones del proyecto redactado por el estudio de arquitectura Barrio y Cameno.

Esta será la tercera fase de la remodelación integral de las piscinas exteriores de El Plantío, tras el arreglo del vaso familiar y la mejora de los vestuarios.

Por otro lado, y también dentro del ámbito deportivo, Álvarez ha informado que en marzo de 2026 se acaba el contrato para la gestión del camping municipal y, por tanto, ya se está trabajando en uno nuevo. La idea del equipo de Gobierno es sacar una concesión pública por un máximo de cuatro años, con dos de prórroga como principal diferencia con respecto al que se realizó hace 20 años.

La última vez que salió a concurso fue en el año 2005 y entonces se optó por un contrato a largo plazo, para que la empresa que lo ha explotado pudiera rentabilizar las inversiones realizadas en el complejo. En aquel momento, se construyeron los bungalós, concretó Álvarez. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al estudio de viabilidad económica de la explotación, según la cual se unirán en el mismo pliego el camping y el espacio donde hace años hubo un minigolf y camas elásticas.