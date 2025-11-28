Vox Burgos reitera la necesidad de reforzar la seguridad y controlar el empadronamiento de personas inmigrantes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Sucesos como el tiroteo de ayer nos reafirman en la necesidad de mejorar la seguridad en Burgos». Así lo aseguró el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores quien hizo hincapié en «retomar las medidas que nuestra formación propuso cuando cogobernábamos con el PP y por las que tanto se nos criticó».

El concejal se refiere a la «necesidad de dotar de más medios materiales y humanos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a Protección Civil, que Policía Local trabaje con los Servicios Sociales para compartir información relevante y coordinar esfuerzos para detectar empadronamientos ilegales para actuar con las medidas y sanciones conformes a la ley y que Policía Local colabore con la Policía Nacional, Guardia Civil y con los servicios de Inmigración para combatir la inmigración ilegal».

«En su momento, la alcaldesa de Burgos nos desautorizó cuando previamente nos había afirmado que la concejalía de Seguridad era cosa nuestra», recordó, al tiempo que criticó que «se nos trató de xenófobos e incluso el PSOE quiso reprobarme».

Ahora, señala, este suceso y «otros como la detención de varias personas por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad nos dan la razón», señaló. «Desde Vox ya advertimos hace un año de prácticas similares, ya que contábamos con quejas de vecinos con información suficiente para demostrar que esto estaba ocurriendo» y «ahora el tiempo ha demostrado que teníamos razón», pero «nadie nos ha pedido disculpas».

Martínez - Acitores señaló, además, que «muchos de estos inmigrantes ilegales empadronados procedían del Magreb y buscan beneficiarse de ayudas sociales que desde, nuestro punto de vista, deben destinarse primero a paliar las necesidades básicas de los burgaleses» porque «este es el Ayuntamiento de Burgos, no el Ayuntamiento de Sevilla o el Ayuntamiento de Casablanca».

HOMENAJE

Por otra parte, la formación ha propuesto erigir un monumento «en memoria de las dos últimas víctimas mortales de ETA, los guardias civiles Diego Salvá y el burgalés Carlos Sáenz de Tejada».

El portavoz aseveró que el Ayuntamiento de Calvià, localidad natal de Salvá, «ha confirmado la instalación de una escultura en Palmanova, donde tuvo lugar el atentado en julio de 2009» y señaló que «deberíamos hacer lo mismo en Burgos».

Si bien Martínez-Acitores ha reconocido que «se les ha hecho algún homenaje como la calle dedicada a Carlos Sáenz de Tejada» señala que «es de justicia homenjear a los dos agentes con una escultura fija que recuerde su memoria en la capital burgalesa».