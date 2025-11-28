La nueva sala de exposiciones del Fórum arrancará en 2026

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La nueva sala de exposiciones del Fórum Evolución estará lista en el segundo semestre del 2026. Así lo avanzó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, quien avanzó que el consejo de ProBurgos daba luz verde «por unanimidad» a este proyecto que «permitirá sumar 1.500 metros cuadrados de espacio expositivo a la ciudad».

La creación de este nuevo espacio que se ubicará en la segunda planta del Fórum ya «cuenta con un proyecto técnico aprobado y dividirá el espacio en un gran volumen central y tres salas complementarias que podrían usarse de forma conjunta o de forma independiente», avanzó la presidenta de la Gerencia.

La intervención incluye «equipamiento modular, luz y elementos móviles para adaptarse a las necesidades de los expositores», añadió Ballesteros, quien afirmó que la sala nace «vinculada a la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031».

La sala, que tendrá una inversión inicial de 195.000 euros, «se concibe como un espacio vivo en el que no solo se podrá disfrutar de exposiciones, sino que se podrán realizar charlas, talleres y otros eventos culturales», avanzó, al tiempo que señaló la sala «llega para quedarse, completar el espacio expositivo y no a sustituir a otros».

Preguntada en este sentido si eso significa que la sala de exposiciones del Arco de Santa María no se vaciará para dar cabida al Museo del Cid, la popular afirmó que el proyecto «continúa adelante».

En otro orden de cosas, el consejo daba aprobación a un nuevo convenio suscrito con la Universidad de Burgos para que «el espacio de Burgos Industria funcione como punto de conexión estable entre la UBU y el tejido empresarial para que se generen sinergias y colaboraciones».

El consejo también aprobó el convenio de servicios auxiliares, pero dejó sobre la mesa «la aprobación del servicio de seguridad del Fórum Evolución con el objetivo de revisar diversos puntos del contrato para su mejora», señaló la responsable del área.