El PSOE apoya crear salas de exposición en el Fórum pero sin eliminar la del Arco de Santa María

Apoyo pero con condiciones. El grupo municipal socialista ve con buenos ojos la propuesta del equipo de Gobierno de crear un espacio expositivo en el Fórum Evolución, que contaría con mil quinientos metros cuadrados disponibles para artistas locales y ciudadanía en general.

Así lo aseguró la concejal de la formación, Blanca Carpintero. Lo hizo, sin embargo, asegurando que «este espacio debe ser un complemento a la oferta de lugares en los que poder exponer que ya existe» y que «es insuficiente» por lo que «la sala del Arco de Santa María no puede ni debe eliminarse».

La concejal fue un paso más allá y recordó la necesidad de crear un Centro de Creación de Artes Plásticas en las antiguas naves de Renfe, una propuesta que su grupo llevó al último pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos y que salió adelante gracias a la abstención de grupo municipal de Vox.

«Estamos a favor de crear un espacio expositivo así en el Fórum porque es un lugar amplísimo con muchas posibilidades que está infrautilizado y desolado, pero esta no debe ser la alternativa a la sala de exposiciones del Arco de Santa María, sino una opción más, y no vamos a permitir que sea desalojada», explicó la edil, al tiempo que recordó que su formación «ya habló de dar este uso al Fórum».

Carpintero señala que el colectivo de artistas «merece un espacio de creación en el que dar alas a la producción cultural, donde puedan contar con salas y talleres equipados, espacios para la divulgación y para la participación de colectivos y artistas locales, así como nacionales e internacionales a través de programas de residencia».

Y las antiguas naves de Renfe son «el lugar indicado». El espacio «de propiedad municipal» lleva a la venta «mucho tiempo» y «nadie se interesa por él», afirma la concejal socialista. «El espacio cuenta con protección ambiental, por lo que no se puede permitir un derrumbe y teniendo en cuenta el coste de mantenimiento y ante una venta que no llega, lo mejor sería darle este uso cultural».

Por otra parte, la socialista criticó que los populares «no quieran crear un consejo asesor de cultura», pero «aseguren que su objetivo es llevar la cultura a los barrios y descentralizarla». «No es posible sin participación», aseveró.