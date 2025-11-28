Ballesteros afirma que se llamó al empresario de los domos para que no viniera a montar

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«La gerencia de Cultura llamó al responsable de Domos Barcelona el viernes 24, tres días antes de que el camión llegara a Burgos, para decirle que no haba ningún contrato y que no viniera a montar la instalación». Así lo aseguró la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien reiteró que «este año no se instalarán los domos en la Plaza Mayor» que en 2024 fueron novedad, al tiempo que invitó al empresario barcelonés «a tomar las medidas legales que considere porque está en su derecho de hacerlo».

El empresario, Nicolás Martín, aseguró a este periódico que «el concejal de Festejos, César Barriada», le contactó para instalar de nuevo los domos y que con parte de la carga ya en la ciudad se le dijo que «no se haría el montaje».

Ante este escenario, el empresario quiso pedir explicaciones que no encontró, hasta que el gerente de Cultura se puso en contacto con él vía telefónica para expresarle que no se haría la instalación.

Ballesteros insistió en que «no existe ningún contrato con este empresario porque en esta ocasión se decidió que no se utilizaría el contrato menor, sino el sistema de concurso abierto, que requiere de mayor tramitación».

«Ni siquiera se ha licitado el contrato y no se va a hacer porque no da tiempo a desarrollar todo el proceso antes de Navidad: aprobar pliegos, licitar y adjudicar», explicó. Así, animó al empresario a «tomar las medidas que considere necesarias» y «a mostrar las llamadas que asegura tener grabadas para demostrar lo que dice».

La portavoz del equipo de Gobierno reconoció, por otra parte, que en 2024 «se solicitaron tres presupuestos para contratar los domos y la empresa barcelonesa fue la que llevó a cabo la instalación», pero «queríamos optar por un procedimiento abierto y así se informó al empresario». «Si no hay contrato, no entendemos que vinculación puede tener este empresario con este Ayuntamiento», reiteró.

Preguntada por la influencia que la comisión de investigación sobre las gastronetas tiene en esta situación, tal y como aseguran los grupos de la oposición, Ballesteros señaló molesta que «la comisión lo está enfangando todo» porque «parece que todo se hace mal y nada más lejos de la realidad».

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, se preguntaba en rueda de prensa «qué le lleva a un empresario a traer un camión con material para hacer un montaje si no cuenta con el compromiso del equipo de Gobierno», cuando «el resultado es una pérdida de dinero y de tiempo».