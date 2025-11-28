Antonio López defiende que las nuevas puertas de bronce "se verán mejor en la fachada de la Catedral de Burgos que en su museo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El artista manchego Antonio López afirmó hoy en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos que las nuevas puertas de bronce creadas para la fachada principal del templo “estarán mejor en el lugar para el que fueron pensadas que en el museo”, al considerar que su vocación es “ser vistas desde la calle”. Lo hizo durante una conversación pública con el coordinador general del proyecto, Gonzalo Jiménez, en el marco de la presentación de las nuevas puertas para la Catedral de Burgos.

López subrayó que el encargo fue “un trabajo extraordinario y difícil” que le ha ocupado seis años, desde los bocetos iniciales hasta la fundición final en bronce. “Yo nunca había hecho algo igual. Ha sido un viaje de seis años”, apuntó, antes de agradecer de forma expresa “el trabajo conjunto y maravilloso” del equipo artístico-técnico coordinado por Consuelo de la Cuadra.

Durante la conversación, el escultor repasó el largo proceso creativo: desde los modelos en barro y las ampliaciones en 3D hasta la técnica de cera perdida utilizada en la fundición y destacó que la obra final es inseparable del esfuerzo colectivo. “El proyecto era pensar en un jardín, en un patio sagrado en el que hubiera presencias”, explicó, aludiendo a la Virgen, Dios Padre, Adán y Eva y el Niño Jesús como protagonistas del conjunto.

Sobre la simbología de las tres puertas, detalló que la dedicada a la Virgen María busca “dignidad, fuerza emocional y belleza escultórica”, situándola como “nueva Eva” y “nueva creación”. En la puerta del Niño Jesús, reconoció que aparece una mirada más cotidiana: “Puedo ver a mi nieto Andrés en el niño Jesús. Los españoles sabemos mucho de encontrar belleza en lo cotidiano”. En cambio, la puerta central, dedicada a Dios Padre, la definió como “impresionante y sin rastro de cotidianeidad” e inspirada en parte en el Cantar de los Cantares, recoge Ical.

Aunque aseguró entre las risas del público asistente que ya no recuerda todos los símbolos. porque “han pasado seis años”, sí insistió en que la idea de la Virgen y la figura de Dios estuvieron presentes desde el inicio. “Muchos símbolos los hacía el equipo de Consuelo”, señaló.

Respecto a su ubicación definitiva, López fue claro. “A lo mejor la idea sale peor que ahora, pero creo que en la Catedral estarán mejor que en el museo. Son mejor que las de ahora de madera y están pensadas para ser vistas desde la calle”, dijo irónicamente antes de añadir: “Yo mañana me vuelvo a Madrid y podéis hacer lo que queráis”.

El artista recordó que desde este sábado, el público podrá ver de cerca las nuevas puertas y subrayó que la recepción dependerá de cada visitante. “El arte es nuestro, pero la religión es algo mayor que nosotros. Las opiniones serán personales”, concluyó.