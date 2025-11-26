Patrimonio decidirá sobre las puertas de Antonio López si hay informe favorable de Unesco

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos ya están en la Seo burgalesa. De momento cuelgan de las paredes de la capilla de Santiago en el Museo catedralicio. Una ubicación provisional, estaban pensadas para instalarse en la Puerta de Santa María, que podría prolongarse en el tiempo. La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León no ha recibido solicitud al respecto, más allá de la ubicación en el interior del templo. Y esperará a la Unesco para tomar una decisión.

Patrimonio establece que «el titular del bien es quien debe dirigir la propuesta a Unesco acompañada de un informe de impacto patrimonial» y «una vez obtenga el informe favorable de este organismo, se analizaría por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León». Es el procedimiento que se establece en el Art. 118 bis de las directrices operativas de aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial.

No se ha realizado petición alguna ni ante Patrimonio, solo la ubicación en el interior que se presentó con tres opciones, en septiembre de 2024 y se autorizó ese mismo mes «donde la Junta eligió», explicó a este periódico el vicario general de la diócesis y portavoz sobre las puertas de Antonio López, Carlos Izquierdo.

La institución eclesiástica quiere empezar de cero el proceso administrativo ahora que las puertas de Antonio López han llegado al Museo «con la vocación de ir al lugar para el que fueron concebidas», señaló el Arzobispo de Burgos, Mario Iceta. «No tenemos prisa, nuestros tiempos son distintos a los tiempos políticos, cuando las cosas se asienten se harán las solicitudes adecuadas», señaló

De esta manera, desde la Diócesis se plantea primero una fase de recepción. «Queremos ver como se reciben las puertas, hay muchos artistas y especialistas que quieren venir, veremos el apoyo social que se recibe y añadir esta información al proyecto de impacto patrimonial que vamos a hacer ya con las puertas aquí y no con una simulación», apuntó Izquierdo. Para elaborar este informe contarán con un comité de expertos en historia, arte y patrimonio. Ya en el anterior periplo administrativo se optó por un grupo de expertos internacional.

En el anexo a la resolución de ese equipo técnico se incorporará el apoyo de la masa social. Algo que se persigue con la jornada de puertas abiertas del 30 de noviembre al 5 de diciembre y del 9 al 19 de diciembre, en el que se prevén largas colas dada la curiosidad generada por un encargo rodeado de polémica.

El proyecto, encargado en 2019 con motivo del VIII centenario de la Catedral de Burgos, quería «dejar una huella para la eternidad, había muchos eventos conciertos, pero nada que dejara testimonio como se hizo en el VII centenario con la Custodia Procesional del Corpus», recordó el arzobispo de Burgos. Defienden desde el Cabildo que la Catedral tiene diferentes elementos añadidos a lo largo de sus más de 800 años: la portada de Santa María se transformó completamente del estilo gótico a la imagen actual con «elementos movibles y reversibles y se pensó en dejar esto como legado del VIII centenario». Defienden que «la Catedral integra todos los estilos artísticos y arquitectónicos». Las puertas de Antonio López son, para Iceta, «su obra cumbre» que permiten que Burgos «cuente con una obra monumental de máximo nivel» que adapta el antiguo testamento al lenguaje contemporáneo que «transmite lo trascendente de lo cotidiano».

El proyecto nació con un mecenas, pero «con la crisis de 2020 tuvo que retirarse porque su empresa sufrió el zarpazo de la covid y el Cabildo asumió el gasto», señaló Iceta. La institución ha asumido el 87% de los 1,25 millones de euros que han costado las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos. Una cantidad que se ha financiado «con fondos propios principalmente de los ingresos por el turismo», señaló el presidente del Cabildo, Félix Castro. Además, se han sumado 20 empresas burgalesas que aportan el 13% restante, a las que «se han sumado nuevas empresas en los últimos días».