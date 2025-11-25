Puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos. Así será la visita a partir del domingo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ya están colocadas. Pero no donde se pensó cuando se encargó el proyecto en 2019. Las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos son, por el momento, un tríptico escultórico que no se podrá ver hasta el próximo sábado en la inauguración oficial. El equipo técnico está trabajando en la iluminación porque las puertas ya cuelgan de la pared del Museo de la Catedral en la capilla de Santiago. El viernes se cerrarán los detalles con el propio Antonio López.

La puerta de acceso al claustro, desde donde se pueden ver las puertas casi al entrar a la Seo por la Puerta del Sarmental, está cerrada a cal y canto y con un cartel de prohibido el paso. Se han planteado actividades previas para ir alimentando la inauguración, pero se organizarán en la Capilla de los Condestables. ¿Cuándo permitirá el arzobispado el acceso del público general y no solo a unos pocos privilegiados?

Será este fin de semana. Tras seis años desde el inicio del proyecto; una presentación con recreación incluida en la fachada de Santa María, un movimiento popular y de artistas burgaleses en contra que alimentó una polémica que incluyó unas declaraciones contrarias del propio Icomos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco, que han relegado las puertas a un friso artístico en relieve por el momento.

El sábado se celebrará una inauguración oficial con autoridades y representantes de la sociedad burgalesa que, junto con el propio autor Antonio López y su equipo, conocerán el resultado final del montaje de la instalación. Previamente, habrá una serie de encuentros y conferencias que no se llevarán a cabo con las puertas, serán en la capilla de los Condestables. El jueves 27 de noviembre a las 19 horas conferencia de Luis Mayo, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la figura de Antonio López en la escultura contemporánea. El viernes, en el mismo marco, los coordinadores del equipo de Antonio López para las puertas de la Catedral de Burgos, Consuelo de la Cuadra y Gonzalo Jiménez, abordarán el proceso de desarrollo de las nuevas puertas y se presentará un libro conmemorativo. "Se abordará la dimensión teológica por un lado y el proceso creativo por otro, en un encuentro donde estará ela utor y con quien se podrá establecer un diálogo", señaló el vicario general, Carlos Izquierdo.

Para el domingo está previsto que todos los burgaleses que estén interesados puedan comprobar como son las polémicas puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos que, por el momento, no se pueden cruzar en la fachada de Santa María. "Los burgaleses y visitantes podrán admirar ya no de oídas, qué temerario es juzgar sin conocer, ya no de simulaciones muy poco afortunadas, sino verlas, y poder decir lo que son las cosas", invitó el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Su vocación es que terminen para donde fueron concebidas, en la fachada de la Catedral de Burgos. "La vocación es que vayan al lugar para el que están destinadas, se irán dando pasos, se buscará la cohesión y el diálogo" explicó Iceta. Pero sin prisas. "Los tiempos políticos son distintos a los nuestros, no tenemos prisa, cuando las cosas se asienten se harán las solicitudes adecuadas", remarcó.

¿Cómo será la visita para los burgaleses?

La visita a las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos para todo el público arrancará el domingo 30 de noviembre. Será gratuita y en dos tandas. La primera parte de la visita popular está prevista del 30 de domingo al 5 de diciembre. Después, del 9 al 19 de diciembre.

El horario para visitar la instalación del tríptico que cuelga de la capilla de Santiago será el de apertura de la Catedral de Burgos. Se plantean largas colas. Para ello se ha realizado una instalación de paneles que explican el proceso creativo en las paredes del Claustro que da acceso a la capilla donde están las puertas de la Creación, la Anunciación y la Encarnación.

Cuando los ciudadanos puedan medirse cara a cara con la "obra cumbre de Antonio López" a penas tendrán cinco minutos de observación. "Creemos que habrá una influencia importante de gente y por ello se va a colocar un panelizado expositivo, en la capilla se permitirá el acceso de 50 a 60 personas al mismo tiempo cada cinco o seis minutos", remarcó el presidente del Cabildo de la Catedral, Félix Castro.