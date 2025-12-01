Estas son las ayudas que reparte Deportes entre los clubes y asociaciones de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio Municipalizado de Deportes ha aprobado la concesión y ha dado la orden de pago de cuatro líneas de subvenciones a clubes de distintas disciplinas de la ciudad para el desarrollo de actividades en la capital burgalesa por valor de 466.353 euros de los 632.000 euros que tenía disponibles para este ejercicio.

En concreto, se trata de las ayudas para organización de actividades en Navidad, Fiestas de San Pedro, la convocatoria extraordinaria y las ayudas ordinarias.

Aproximadamente, ha logrado repartir el 74% de la cantidad que tenía presupuestada y, según ha indicado la concejala delegada de esta área, Carolina Álvarez, se aspira a mejorar estos datos y conseguir repartir el 100%. Así, por ejemplo, la idea de partida es promocionar mejor entre clubes y asociaciones de la capital burgalesa las convocatorias de subvenciones con las que cuenta el servicio.

La más cuantiosa de las repartidas en la última reunión del Consejo de Administración son las subvenciones en materia deportiva para clubes y entidades deportivas de la ciudad durante la temporada 2025 / 2026, que cuenta con un presupuesto de 575.000 euros.

En este caso, las bases se publicaron el pasado 4 de agosto y fueron 49 entidades las que presentaron proyecto. Sin embargo, han sido 31 las que han justificado la ayuda y otras 18 están pendientes porque en algún caso todavía no ha desarrollado la actividad. Por ahora, la cantidad repartida es de 444.100 euros y los clubes que se dedican al fútbol se han beneficiado del 45% de esa cantidad, mientras que para el baloncesto ha ido el 12% y para el atletismo un 8%.

Además, Deportes ha ordenado el pago de otros 10.200 euros para actividades deportivas que se desarrollan en Navidad, como la San Silvestre Cidiana o los torneos de ajedrez que promociona el Club Deportivo En Jaque. Las cuatro asociaciones beneficiadas de estas ayudas, que tenían una cantidad total asignada de 12.000 euros, son el Club Florentino Díaz Reig (8.100 euros), En Jaque (450 euros), Squash El Cid (600 euros) y el Club Tjalve Orientación (450).

Álvarez indicaba que están pendientes de que el Club Ciclista Burgalés pueda justificar a tiempo y pueda acceder a una cantidad de 1.800 euros para la organización de la Carrera del Pavo, que es tradicional en las fechas navideñas.

En el caso de las actividades deportivas que se programan por San Pedro, el servicio dispone de 20.000 euros y se han repartido 5.600 euros. Mientras, para las ayudas para la organización de actividades de carácter extraordinario se cuenta con 25.000 euros anuales, de los cuales se han repartido 4.653 euros.

Media maratón de Burgos

Por último, la concejala indicaba que se ha puesto en marcha el procedimiento para organizar la media maratón de Burgos y los 10 kilómetros (10K) para el próximo ejercicio 2026. Deportes ha sacado un contrato menor dotado con 15.000 euros con IVA incluido para que los clubes y asociaciones federadas puedan presentar sus proyectos para desarrollar la prueba.