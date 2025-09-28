Pasión por el running. Burgos acoge más de 30 carreras populares al año

El color azul, símbolo de la asociación, llenó las calles de capital en la primera Marcha por la Diabetes organizada el año pasado y que hoy repite con la segunda edición. l.SANTI OTERO

Durante los últimos años se ha incrementado la afición por el running. Salir a correr por el entramado urbano para mantenerse en forma ya no es solo cosa de deportistas y atletas. Se ha generalizado. Y eso se nota en el incremento en los últimos años de las citas deportivas de este tipo, la mayor parte, con un fin solidario.

Un ejemplo se vivirá hoy mismo en las calles de la ciudad. A partir de las 11 arrancará en la Plaza del Rey San Fernando la I Marcha de la Semana Cidiana que recorre durante algo más de 3,5 kilómetros los lugares emblemáticos del Cid ubicados en el centro de la ciudad. Una carrera solidaria y accesible que organizan ocho entidades sociales dentro del grupo de trabajo del Tercer Sector en el seno de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031.

45 minutos después, desde el Paseo de Atapuerca, junto al Museo de la Evolución Humana (el lugar preferido como salida y meta), arrancará la II Marcha Solidaria por la Diabetes. Esta cita se estrenó el año pasado, la Marcha Cidiana celebra este año su primera edición. Pero antes se han realizado otras rutas o carreras por la ciudad que empiezan en enero con el tradicional Trofeo Félix Hernando, y que se mantienen durante prácticamente todo el año desde la Marcha contra el Cáncer que reúnen a más de 6.000 personas en junio, a otras tradicionales como la carrera por el Polígono de Villalonquéjar,la Marcha por el Alzhéimer, la Nocturna de Modúbar que sale desde Burgos... El exigente calendario se cierra en el mes de diciembre con el tradicional Cross El Crucero o la San Silvestre Cidiana en los últimos días del año.

Curiosamente, con el inicio del nuevo curso, entre septiembre y octubre los runners burgaleses tienen la oportunidad de correr en una marcha oficial casi cada fin de semana. Si este fin de semana hay dos marchas, el 19 de octubre está la Marcha por la Salud Mental, el 18 de octubre la Carrera Nocturna Burgos LUX y el 26 los 10 km de Cajaviva Caja Rural. La dirección técnica de esta carrera, que lleva a cabo el responsable del Club de Atletismo Campos de Castilla, Benjamín Álvarez, lamentaba el cambio de fecha de esta cita que se retrasa respecto a otros años.

«Es difícil mantener la fecha por la gran cantidad de carreras que hay, te vuelves loco para poder cuadrar una fecha», lamentaba en la presentación de la XII Carrrera 10km Cajaviva. Calculaba que en la ciudad se pueden llevar a cabo en torno a 30 carreras y marchas populares lo que constriñe el calendario. De ahí que Álvarez reclame «tomar alguna medida, el Ayuntamiento, el área de Deportes deberían tomar alguna medida para poner en orden todo esto», señaló.

Lamentó que, además de la dificultad de acceder a fechas por la proliferación de estas citas, la mayoría con una gran acogida, se une la lentitud en la resolución de los permisos. «En agosto te exigen elegir fechas, pero los organizadores no sabemos si están aceptadas hasta mucho tiempo después, porque llegan tarde, entonces ya no puedes prácticamente hacer nada», lamenta Álvarez. Por ello sostiene que «entre todos deberíamos colaborar para hacer las cosas bien».

Reconoce que la afición por el running no para de crecer aunque con tantas carreras muchos organizadores temen pinchar. Porque a las citas en la capital hay que sumar las que se dan a lo largo de la provincia, algunas con circuitos muy exigente y por tanto atraen a los corredores con mejores tiempos. La razón para esta proliferación está en la buena respuesta del público burgalés.

Hay mayor afición por salir a correr. «De cinco años para acá cada vez se ve mas gente que sale a correr, pero se ha elevado muchísimo las mujeres que se han aficionado al atletismo y eso hace que las carreras se mantengan en cifras altas porque hace unos años su presencia en este tipo de citas populares era minoritaria», señala.

También se ha disparado la práctica en las categorías inferiores. «Es muy alta la participación infantil de entre cinco y 15 años en cada cita que organizamos que cuenta con estas categorías», añade. De hecho, la XII Carrera 10 KM Caja Viva cuenta con categorías desde Chupetín, es decir, desde los nacidos en 2020.

Otro de los atractivos en este tipo de citas es poder correr codo a codo con alguno de los atletas burgaleses cuyos éxitos enorgullecen a los aficionados en la capital. Nombres que suenan más allá de Burgos en competiciones nacionales e internacionales como Eva Santidrián, integrante del equipo nacional de 4x400, Dani Arce, cuarto en el campeonato de Zurich en agosto, Pablo Acha, Lucía Carrillo, Cristina Ruiz, Pablo Sánchez que ha sido campeón de España en los 5km o la especialista en fondo Lidia Campo que espera poder participar en la carrera de Cajaviva