Mañueco reitera su «compromiso rotundo» con Fundación Atapuerca mientras «sea presidente»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Es mi deseo reiterar mi compromiso rotundo con la Fundación Atapuerca» y «así seguirá siéndolo mientras sea presidente». Con estas palabras, el responsable de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, agradeció el VIII Premio Evolución a los Valores Humanos otorgado por la entidad burgalesa por el respaldo de la Administración autonómica al proyecto Atapuerca a lo largo de los años.

El presidente de la Comunidad, que recibía el premio de manos de la reina Sofía, presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca, en un acto celebrado en el Museo de la Evolución Humana, considera que «este reconocimiento es un premio colectivo a la labor de apoyo que se ha hecho a lo largo de los años desde la Junta de Castilla y León» y aseveró que, junto a la fundación, «seguiremos construyendo un modelo de excelencia, que siempre tendrá mi respaldo mientras esté al frente de la Administración».

«Os aseguro que mientras sea presidente de la Junta de Castilla y León, el respaldo lo vais a tener siempre», añadió, al tiempo que aseguró que intentará «estar a la altura de lo que significa Atapuerca y de lo que significa este reconocimiento». Mañueco quiso poner en valor en su discurso «el trabajo que la fundación ha hecho durante todos estos años impulsando el yacimiento de Atapuerca y difundiendo todo lo que significa». Ahora, señaló, «el proyecto es un referente internacional en el estudio de la evolución humana y de los primeros pobladores de Europa».

Además de un referente científico, añadió que el complejo Atapuerca es también «un polo de atracción turística y social gracias al esfuerzo conjunto de los agentes económicos y sociales de Burgos y del resto de la Comunidad».

El presidente de la Comunidad también quiso felicitar al resto de los galardonados y muy «especialmente» a los «históricos» codirectores del proyecto Atapuerca: José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga, que recibieron el VIII Premio Evolución a la Labor Científica en reconocimiento a su contribución al conocimiento de la evolución humana y al desarrollo del proyecto científico, cultural, social y económico de Atapuerca.

«Sin lugar a dudas es todo un honor poder compartir en este momento con vosotros en un acto de estas características» porque «habéis sido el alma de Atapuerca durante treinta años». Tres décadas de trabajo que «han permitido contribuir a consolidar Atapuerca como lo que es hoy».

Mañueco también quiso dedicar unas palabras a Doña Sofía, a quien agradeció «su continuo apoyo a nuestros referentes culturales esenciales como es el yacimiento de Atapuerca o Las Edades del Hombre».

El presidente de la Junta destacó de la monarca emérita su «vocación para defender a los más desfavorecidos, participando siempre en las destacadas causas sociales» y puso en valor «su labor en cincuenta años de monarquía». Una trayectoria que «estuvo marcada por la responsabilidad con el deber, la pulcritud y la entrega», lo que le hace «merecedora del respeto, el afecto de Castilla y León y de todo el pueblo español».

Por su parte, el I Premio Emiliano Aguirre recayó en el Parlamento Europeo, presidido por Roberta Metsola, como reconocimiento a su papel como institución que representa a la ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea y como referente de diversidad y pluralidad en Europa. Metsola quiso enviar un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo proyectado durante la ceremonia, y el galardón fue recogido por Ana María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.