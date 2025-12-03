El 'Convenio de las Goteras'. Cinco millones de Diputación y Arzobispado para las iglesias de pueblos de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos y el Arzobispado de Burgos vuelven a convocar las ayudas para rehabilitación de las parroquias e iglesias del medio rural. El conocido como 'Convenio de las Goteras' sube el presupuesto destinado al arreglo de estos inmuebles eclesiásticos que convierten a la provincia en "el lugar del mundo con más patrimonio cultural", según el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Una responsabilidad y un reto que se traduce en una nueva convocatoria que incrementa el presupuesto hasta los cinco millones de euros para los próximos dos años. Se movilizan cuatro millones, dos por ejercicio, desde la institución provincial y 1,2 millones, 600.000 cada uno de los dos años de vigencia del convenio, de la Archidiócesis de Burgos.

"Se realizará una convocatoria abierta a entidades locales donde la puntuación principal será la urgencia, es decir, la necesidad de una intervención rápida, el valor histórico del inmueble y el retorno en actividad cultural y turística que tendrá para la localidad y también si la actuación se plantea en fases se priorizará cerrar la intervención completa", puntualizó el presidente de la Diputación, Borja Suárez. Además, en la convocatoria también se valora el compromiso de la propia entidad parroquial y de la localidad donde se ubica.

El 'Convenio de las Goteras' nació en el año 1993 ante los problemas en la techumbre que presentaban muchos inmuebles eclesiásticos de algunos pequeños pueblos de Burgos. La diócesis encontró en la Diputación Provincial un ente preocupado por la prevención del patrimonio que persigue que "duren y que perduren, y que por lo tanto los puedan heredar, puedan seguir siendo parte de esa marca que es Burgos en la historia de España, en la historia de Occidente y también como un recurso necesario para que siga siendo una provincia de las más ricas que hay en el conjunto nacional.", remarcó Suárez.

Desde entonces y hasta el año pasado se han concedido 1.448 ayudas para el arreglo de lo templos de 729 entidades locales que han supuesto una inversión de 23,8 millones. Con la movilización de 2,6 millones entre 2025 y 2026 "se superarán los 26 millones de euros de inversión en el patrimonio de nuestros pueblos". Queda por hacer. La Archidiócesis de Burgos cuenta con 1.004 parroquias y más de 700 templos en forma de ermitas o santuarios. Los responsables e ambas instituciones manifestaron el "compromiso compartido, de que los templos, que es un elemento vivo, que es un elemento a cuidar, que los templos es un elemento a preservar, y que cuando se tiene tantos, lejos de ser un problema, es una oportunidad".

Este tipo de convenios permiten obtener lo que antes se generaba en la actividad diaria de los pueblos. El campo necesitaba más manos, era más rentable y retenía población en los pueblos. Ese era el nutriente de las parroquias y las iglesias. Conforme los pueblos se fueron vaciando, la intervención en los elementos comunes ha ido cayendo.

"Cuando no podemos mantener, porque la parroquia con pocos habitantes no puede mantener lo que es un templo, agradecemos tanto que la Diputación sea sensible, y diga, bueno, tenemos entre todos que mantener nuestros templos, porque es nuestro patrimonio, es nuestra historia, es lo que hemos recibido de nuestros mayores, que tuvieron una sensibilidad exquisita, porque en cada época contrataron a los mejores y tenemos un patrimonio absolutamente exuberante y espectacular", remarcó Iceta.