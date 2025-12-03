Ayala «intentará llegar» para contar con el espectáculo principal de Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno trabaja a contrarreloj para sacar adelante la propuesta cultural para la plaza del Rey San Fernando que ambiciona instalar esta Navidad. «Estamos con ello, intentando ver si llegamos, pero poco más que comentar hasta que tengamos noticias definitivas», aseguró la alcaldesa, Cristina Ayala, preguntada por la situación del expediente, cuyo contrato no tiene todavía el visto bueno de la Intervención Municipal.

Según pudo saber este periódico, la conformidad está supeditada a contar con nuevos informes de valoración económica que justifiquen la contratación de esta instalación, que tiene un coste asociado de casi 156.000 euros. Ayala no quiso entrar en más detalles, a pesar de la cercanía de las fechas navideñas, cuando este viernes está previsto el encendido de las luces y para el 9 de diciembre se esperaba que estuviera en Burgos el equipo artístico australiano para comenzar a montar la instalación conocida como ‘Iwagumi Air Scape’.

El expediente tramitado por la Gerencia de Cultura y Turismo plantea la instalación de una obra de arte efímera para la plaza del Rey San Fernando, en la línea de la del pasado año con ‘Evanescent’, que consistió en una serie de globos de aire con reflejos de luz y que tuvo un coste que rondó los 80.000 euros.

El procedimiento negociado sin publicidad se contratará a través del Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, entidad que posee los derechos de representación de la obra artística en exclusividad por el precio antes mencionado, que casi duplica el coste de la instalación del año pasado que también fue propuesta por esta misma asociación.

Tras pasar este expediente por Intervención, el informe indica que «no ha sido posible comprobar la coherencia del precio estipulado en concepto de cotización con los precios de mercado, dada su fijación discrecional por la entidad que ostenta la representación de la obra artística».

Por tanto, entiende que puede «transgredir» lo dispuesto en la Ley Contratos del Sector Público que exige al órgano de contratación justificar que el precio es adecuado al mercado, «máxime en un procedimiento negociado sin publicidad, donde el control a priori de la valoración económica es esencial».

Intervención pone en cuestión el hecho de que sea una asociación sin ánimo de lucro, el Colectivo de Mujeres Creadoras, el que desarrolle el servicio, ya que considera que la prestación de las actividades propias del objeto del contrato se corresponde con actividades mercantiles, es decir, empresas de espectáculos o agencias de colocación de artistas.

De esta manera, antes de que obtenga el visto bueno se requiere un informe de valoración económica suscrito por técnicos municipales competentes en el que se acredite fehacientemente que la totalidad de los gastos del expediente son conforme a los precios medios de mercado (incluido el importe en concepto de caché).