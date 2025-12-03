Intervención desaprueba el contrato del principal espectáculo de Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La contratación del que será el espectáculo central de la Navidad está a inicios de diciembre todavía en el aire. El área de Intervención del Ayuntamiento de Burgos reclama nuevos informes de valoración económica que justifiquen la contratación de una instalación artística con un coste de 155.858,35 euros.

El expediente tramitado por la Gerencia de Cultura y Turismo plantea la instalación de una obra de arte efímera para la plaza del Rey San Fernando, en la línea de la del pasado año con ‘Evanescent’, que consistió en una serie de globos de aire con reflejos de luz y que tuvo un coste que rondó los 80.000 euros.

Para este año se había pensado en ‘Iwagumi Air Scape’, una exposición de arte inflable temporal a gran escala que presenta esculturas gigantes llenas de aire que imitan formaciones rocosas naturales y que están inspiradas en el concepto japonés Iwagumi, según describe la memoria justificativa del objeto del contrato, al que ha tenido acceso este periódico.

El procedimiento negociado sin publicidad se contratará a través del Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, entidad que posee los derechos de representación de la obra artística en exclusividad por el precio antes mencionado, que casi duplica el coste de la instalación del año pasado.

Tras pasar este expediente por Intervención el informe indica que «no ha sido posible comprobar la coherencia del precio estipulado en concepto de cotización con los precios de mercado, dada su fijación discrecional por la entidad que ostenta la representación de la obra artística». Por tanto, entiende que puede «transgredir» lo dispuesto en la Ley Contratos del Sector Público que exige al órgano de contratación justificar que el precio es adecuado al mercado, «máxime en un procedimiento negociado sin publicidad, donde el control a priori de la valoración económica es esencial».

De esta manera, antes de que obtenga el visto bueno se requiere un informe de valoración económica suscrito por técnicos municipales competentes en el que se acredite fehacientemente que la totalidad de los gastos del expediente son conforme a los precios medios de mercado (incluido el importe en concepto de caché o cotización artística).

Intervención pone en cuestión el hecho de que sea una asociación sin ánimo de lucro, el Colectivo de Mujeres Creadoras, el que desarrolle el servicio, ya que considera que la prestación de las actividades propias del objeto del contrato se corresponde con actividades mercantiles, es decir, empresas de espectáculos o agencias de colocación de artistas.

Nuevamente solicita que se justifique en el expediente «desde el punto de vista jurídico» la posibilidad de que esta actividad sea llevada a cabo por una asociación sin ánimo de lucro. Esta es una cuestión importante a la hora de contratar porque afecta, como detalla Intervención, a si es necesario repercutir el impuesto del valor añadido (IVA).

El estudio de costes de esta instalación, que figura en el expediente, fija al 0% el IVA por esa particularidad, porque «la entidad objeto de contratación está exenta de tributación del impuesto de valor añadido» por su carácter cultural. De esta manera, el precio base de licitación de la instalación artística se establece en 155.858 euros.

El tiempo se echa encima para contar con los mencionados informes que activen el visto bueno de Intervención a este contrato, ya que se fija el 9 de diciembre para la llegada y preparación del material con la idea de que, a partir del 10, comience el montaje de la instalación. La exhibición de esta instalación artística, que previamente se ha podido ver en Singapur, está fijada del 15 de diciembre al dos de enero.

El Colectivo de Mujeres Creadoras está detrás de la organización del festival de Mujeres Creadoras que se viene celebrando desde al menos el verano de 2020 en la localidad de Covarrubias, y también tuvo participación el año pasado en la instalación de ‘Evanescent’ en la plaza del rey San Fernando, cuyo coste rondó los 80.000 euros. Recientemente, con motivo del último festival Enclave de Clave, la Gerencia de Cultura le realizó dos encargos, a través de la fórmula del contrato menor, para sendos espectáculos. Por uno de ellos facturó 14.980 euros y por el segundo 1.500 euros.

En los próximos días se conocerá qué ocurre finalmente con esta propuesta cultural, cuyo informe negativo llega después de hacerse público que no habrá domos navideños en la Plaza Mayor. Estos espacios, que fueron novedad el año pasado, no se instalarán por cambios en el procedimiento de contratación. El equipo de Gobierno afirmó que se iba a pasar de contrato menor a concurso abierto y ya no va a dar tiempo a cursarlo. Sin embargo, el empresario que trajo la instalación en 2024 denunció que ya le habían llamado desde el Ayuntamiento para contar con él.