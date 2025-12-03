Garabito califica de «capricho de Ayala» el ambigú del paseo de la Isla

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La firma del contrato para redactar el proyecto del ambigú de la Isla es para el grupo municipal socialista «asombroso», después de la fuerte oposición vecinal y política a la idea de construir una cafetería de estilo «modernista» en este paseo emblemático. Así se ha pronunciado el concejal Daniel Garabito, que ha calificado la decisión de seguir adelante con esta idea como «un capricho de la alcaldesa o del vicealcalde», que demuestran con estos hechos su talante negociador.

Este miércoles en el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo se conoció que el presidente del área, Juan Manuel Manso, había resuelto la adjudicación del contrato de un procedimiento que salió a licitación el pasado abril. La única empresa que había concurrido en aquel momento, Del Barrio Arquitectos, se encargará de desarrollar el diseño.

El socialista ha recordado al equipo de Gobierno que la plataforma contra el ambigú lleva recogidas 1.400 firmas. Además, este movimiento vecinal ha realizado consultas en los últimos meses ante la Junta de Castilla y León acerca de la posibilidad de transformar el paseo de la isla en Bien de Interés Cultural.

La idea de conseguir esa catalogación es preservar el parque en las condiciones en las que se encuentra en la actualidad, sin dar cabida a que se coloque un negocio de hostelería. Además, Garabito insiste en que al rechazo social se suma la oposición política a esta idea por parte del Partido Socialista, el grupo con más representación en el Ayuntamiento con 12 concejales, y de Vox.

Desde el grupo municipal socialista, no están de acuerdo con la idea de que se construya un edificio de corte modernista, ya que a juicio de Garabito, que es arquitecto, «el modernismo que identificamos con Gaudí y la Sagrada Familia, es un estilo que tenía sentido con la tecnología que se aplicaba en la construcción hace 120 o 130 años». Desde su punto de vista, «si en 2025 le pides a la gente hacer un edificio modernista, conseguirás un pastiche horrible». Y no se olvida que de ejecutar el proyecto el coste será de 500.000 euros para una cafetería que nadie ha pedido.

Además, Garabito no da crédito al anuncio del concejal de Urbanismo de volver a recurrir a los ganadores de ‘Burgos Río’ para diseñar seis pasarelas y la mejora de la avenida Arlanzón, después de haber «secuestrado» el proyecto y haber criticado a los arquitectos.