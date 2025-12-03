Las viviendas de alquiler social de la Junta en Burgos estarán listas en junio de 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las obras avanzan a buen ritmo para cumplir con el calendario establecido. En junio de 2026, como tarde, el complejo residencial contemplado por la Junta de Castilla y León en el S-3, entre la calle Lazarillo de Tormes y Casa la Vega, deberá estar disponible para entrar a vivir. Bajo régimen de alquiler social, según lo establecido, para jóvenes menores de 36 años.

«La primera preocupación de los españoles, especialmente de los jóvenes, es el acceso a la vivienda», remarcaba este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, antes de visitar las obras en compañía de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz. Dicho esto, recordó que el Ejecutivo autonómico está desarrollando un «programa muy importante» para facilitar alquileres asequibles o, llegado el caso, promover la venta de pisos con descuentos del 20% en distintos puntos de la provincia.

Esta promoción, a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), constará de cinco bloques repartidos en una misma manzana. 144 viviendas en total distribuidas en un edificio de 56 pisos, dos de 24 y otro par de 20. Dentro de este complejo, se destinarán además 800 metros cuadrados de zonas comunes que incluyen espacios de trabajo colaborativo (coworking), convivencia (coliving) o lavandería.

Siguiendo la misma estela que en Aranda de Duero y Miranda de Ebro, donde ya se están construyendo 28 y 38 viviendas, respectivamente; los edificios proyectados por la Junta tendrán calificación energética A, garantizando así el mayor ahorro posible. Asimismo, tanto la calefacción como el agua caliente provendrán de un sistema centralizado de biomasa. Gracias a esta apuesta por la «sostenibilidad», Quiñones matizó que se estará «ayudando a prevenir los incendios en el monte».

Cada piso, precisó el consejero, contará con 60 metros cuadrados. Los futuros inquilinos dispondrán de un salón-cocina «plenamente equipado», dos habitaciones y sendos cuartos de baño de «construcción industrializada». La inversión, como ya se anunció en su momento, ronda los 19 millones de euros. El 36% proviene fondos europeos y el resto corre a cargo del Ejecutivo autonómico.

Al margen de esta promoción, Quiñones puso sobre la mesa los alicientes que la Junta pretende activar para fomentar la compra-venta de viviendas con el citado descuento del 20%. En clave provincial, se ha adjudicado la obra para la construcción de 31 pisos en el barrio de Villímar. En paralelo, ya se está afrontando la edificación de otros 114 inmuebles en municipios como Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental.

Como era de esperar, el titular regional de Vivienda expuso -al igual que en Miranda y Aranda, recientemente-, que el Gobierno autonómico ya ha construido 364 pisos para alquiler social con anterioridad. Teniendo además en cuenta la edificación de otros 660 para su venta de protección pública, el parque burgalés acabará sumando un total de 1.275 viviendas promovidas por la propia Junta.

Alegato político

«¿Saben lo que hay que hacer para tener más viviendas en el mercado? Construir más viviendas». Bajo este particular punto de vista, Ayala no solo quiso agradecer a la Junta su esfuerzo inversor. De paso, aprovechó la ocasión para lanzar un alegato en contra de todos aquellos grupos políticos que «solo se dedican al ruido» mientras «otros nos dedicamos al Gobierno, a la acción, a lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos».

Aparte de ensalzar el trabajo que están llevando a cabo tanto la Consejería como Somacyl, la regidora trató de poner en valor las 20 viviendas sociales para jóvenes en el barrio de San Cristóbal y los 56 pisos proyectados en la calle Nelson Mandela, en colaboración con la Fundación Caja de Burgos, cuyo alquiler oscilará entre 470 y 600 euros mensuales durante los próximos 25 años.

No se olvidó Ayala de mencionar el ‘Distrito Joven’ en el pueblo antiguo de Gamonal, donde también prevé la construcción de viviendas asequibles. Sobre dicho proyecto, lamentó una vez más la falta de financiación después de concurrir al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

«El Gobierno ha dado la espalda a la ciudad», subrayó la alcaldesa mientras reafirmaba su intención de impulsar dicha promoción -de 80 viviendas, en principio- con fondos propios. De hecho, señaló que el presupuesto del próximo ejercicio contempla una partida para tal fin. Así pues, insistió en que «el Ayuntamiento dará el callo».