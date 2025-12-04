Ultimátum del PSOE a Ayala: si no sanciona a sus concejales, habrá denuncia penal

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Después de varios avisos, el último a viva voz en el salón de plenos, el PSOE da una «última oportunidad» a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para que incoe un expediente sancionador contra los ediles del Partido Popular que negaron a participar en las sesiones de la comisión de investigación de las fiestas de San Pedro.

Tal y como recordaba este jueves la concejala socialista Nuria Barrio, la decisión fue adoptada por el PSOE y Vox en la séptima sesión después de que un informe de Secretaría General advirtiese que los corporativos que forman parte de la comisión tienen el deber de asistir. Sin respuesta alguna por parte del equipo de Gobierno, el principal grupo de la oposición reiteró su amenaza aprovechando el forzoso regreso del PP.

«El que avisa no es traidor», remarcó Barrio antes de anunciar que su formación enviará un nuevo requerimiento por escrito -este mismo viernes o la próxima semana a más tardar- para que Ayala abra el expediente. De lo contrario, el PSOE acudirá a los tribunales para interponer una denuncia penal por un presunto delito de «prevaricación administrativa».