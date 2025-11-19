Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El informe remitido por el secretario municipal del Ayuntamiento de Burgos, a petición del PSOE y Vox, concluye que todo concejal tiene «deber de asistencia» a cualquier comisión, inclusive la de investigación relativa a las fiestas de San Pedro, «salvo casos objetivos y justificados de fuerza mayor». En base a ello, la oposición considera oportuno proponer una sanción para los ediles del Partido Popular que se niegan a participar en las sesiones convocadas para esclarecer presuntas «irregularidades» en materia de contratación.

Con cuatro faltas de asistencia, incluyendo la abrupta salida del PP el pasado 8 de octubre, ambas formaciones acordaron este miércoles tramitar la incoación de un expediente sancionador vía registro. Según lo pactado durante la séptima sesión, el PSOE redactará un primer borrador. Después Vox se encargará de analizarlo e incluir, si procede, sus propias aportaciones.

Para el socialista Julio César Arnaiz, los ediles 'populares' que formaban parte de la comisión han realizado un ejercicio de «insumisión al cumplimiento de la ley». Por lo tanto, cree que debieran ser sancionados aportando «la cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir». Sea como fuere, los dos partidos consideran necesario «depurar responsabilidades».

No es el único frente abierto de la comisión más allá de su propio contenido. La ausencia de los tres funcionarios llamados para comparecer en esta última sesión motivó otro acuerdo entre PSOE y Vox. En este caso, elevarán a la categoría de informe las preguntas que tenían previsto plantear a los aludidos para que se vean obligados a responder por escrito.

«Es cuanto menos llamativo si no hay nada que ocultar. Da que malpensar que pueda tener algo que ver con la no asistencia de los corporativos del PP», subrayaba estupefacta la concejala del PSOE, Nuria Barrio, tras comprobar que tampoco tenía previsto asistir el representante de La Máquina del Ruido, promotora de los conciertos en los escenarios Excéntrico y Cuatro Reyes. No le sorprendió en cambio, al igual que el resto de ediles, la ausencia del trabajador eventual del PP que propició la comisión, Francisco Salvador, y de la alcaldesa, Cristina Ayala.

Visto lo visto, Vox y PSOE coinciden en que el equipo de Gobierno ha promovido un «boicot en toda regla». Algo que «no es normal», tal y como esgrimía el portavoz de Vox y presidente de la comisión, Fernando Martínez-Acitores, porque «si no tienes nada que ocultar estarías deseando venir a comparecer». Así las cosas, no dudó en tachar lo ocurrido de «falta de respeto», o «escándalo» más bien, mientras exigía «responsabilidades políticas».

Por si fuera poco, la sesión arrancó con 15 minutos de retraso. Faltaba el secretario, quien tuvo que ausentarse poco antes del inicio por un asunto en Alcaldía que «nada tiene que ver con la comisión», según explicó.

Entrando en materia, sin nadie que compareciese, el PSOE desgranó las preguntas que sus ediles hubiesen querido plantear. De esta forma, los socialistas expusieron, entre otras cosas, una forma de proceder prácticamente similar a la hora de contratar los conciertos con La Máquina del Ruido para el Excéntrico en 2024 y la actuación del rapero estadounidense Xzibit, en ese mismo escenario, el pasado 27 de junio.

La información recabada por Vox y PSOE apunta a que la empresa, en 2024, contrató «con semanas de antelación al día de inicio del expediente» a los artistas con los que el Ayuntamiento quería contar . Aún así, se firmó el pertinente pliego de cláusulas administrativas para analizar la «oferta económicamente más ventajosa».

Ídem con Xzibit, con el inicio del expediente resuelto el 21 de abril por la entonces concejala de Festejos, Carolina Álvarez, y la actuación concertada desde principios de mes con su representante por un importe de 75.383 euros. Y aunque «no consta el contrato con la firma del artista», La Máquina del Ruido sí manifestó «tener la exclusividad para el día del concierto del artista interesado».

La principal conclusión a la que llegan PSOE y Vox al no poder recabar testimonio alguno, al menos por ahora, es que hubo «tráfico de información privilegiada». De ahí que la promotora pudiese contratar de antemano mientras desde Alcaldía, a posteriori, se tramitaban expedientes para «dar apariencia de legalidad».

«¿Quién es el gabinete de Alcaldía?», se preguntaba irónicamente Acitores. Arnaiz, por su parte, considera probado que lo que se está investigando en torno a los Sampedros «no son hechos aislados» sino una «dinámica de trabajo». En cuanto a los técnicos que se niegan a comparecer, está convencido de que «se han plegado a un mismo modus operandi» bajo «control político».