Ayala renuncia al espectáculo principal de Navidad por las dudas sobre el contrato

La portavoz del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, confirmaba los peores augurios. No habrá espectáculo principal de gran formato en la plaza del Rey San Fernando en el programa navideño de este año. La actuación, llamada a ser uno de los principales atractivos como ya ocurrió el año pasado, caía víctima de los problemas que suscitaba la tramitación del contrato, al desaprobar el área de Intervención su planteamiento y requerir información complementaria que justificara el desembolso previsto.

Pese a que la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, aseguró recientemente que intentaría "sacar" la iniciativa, Ballesteros trasladaba que "finalmente queda descartado, igual que los domos que pretendían instalar en la Plaza Mayor". Según señaló, el equipo de Gobierno habría deseado completar estos expedientes, pero los procedimientos «son más complejos, largos y tediosos de lo que nos gustaría", especialmente, subrayó, cuando se trata de propuestas de gran formato o procedentes de otros países, como era el caso de la que iba a colocarse a los pies de la Catedral.

La también responsable de Cultura aseguró que, pese a estos contratiempos, la ciudad dispondrá de una programación navideña "variada". Recordó al respecto que este mismo viernes tendrá lugar el encendido oficial de la iluminación festiva con un acto inicial en Gamonal, a las 18 horas, y otro en la Plaza Mayor, a las 19.30 horas. En el centro urbano se inaugurará además el pino navideño de doce metros de altura, "conformado por 250 puntas de abeto y una decoración tradicional con elementos artesanales".

Junto a él luce ya la carroza de Cenicienta, trasladada este año desde el entorno del Arco de Santa María, y un pequeño bosque navideño salpicado de cascanueces de dos metros, renos y otras figuras clásicas. La Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos ocupará las cuatro cabañas de madera que completan este espacio, desde este viernes hasta el domingo, para la venta de plantas, abetos y decoración. Cederán después el testigo a distintas actividades que se darán a conocer próximamente.

Ballesteros también precisó que en total se han distribuido 643 motivos lumínicos por la ciudad. "Queremos que la magia llegue también a todos los barrios", recalcó la portavoz municipal, para indicar que dos árboles de gran formato y 40 elementos medianos completan el despliegue.

Como novedad, y descartados los domos, las actividades para público infantil y juvenil tendrán su espacio en el Palacio de Castilfalé, decorado para la ocasión, y en el centro cívico de San Juan, que ofrecerá un espacio especialmente adaptado para los más pequeños.

Además, en el paseo Sierra de Atapuerca y el aparcamiento de Santa Teresa 'acampan' ya las atracciones y la pista de hielo, respectivamente. Esta segunda en una ubicación que, según la edil, "mejora la del año pasado -en la entrada del Fórum- al facilitar el paso tanto de bicicletas como de viandantes".