Apacid acompaña en la inserción laboral a 300 personas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Empleo y vivienda. Son los grandes objetivos de aquellos que aspiran a la independencia de sus progenitores. También es el gran reto de las personas con discapacidad que sufre "unas dificultades estructurales", señala el presidente de Caja Viva Caja Rural, Jesús María Hontoria. La entidad ha firmado un convenio de colaboración, por valor de 7.800 euros, con la asociación Apacid para financiar los programas de empleo de la entidad que benefician a 300 personas.

Los datos económicos reflejan que las personas con discapacidad intelectual lo tienen más difícil para encontrar un empleo estable. La tasa de empleo no llega al 18%, la tasa de actividad está por debajo del 40% en la provincia y el desempleo supera el 20% del colectivo. En Burgos son 2.000 personas, las viven con discapacidad intelectual, "se enfrentan a una serie de barreras donde les es especialmente difícil acceder a un empleo y hay una labor que hacer con urgencia", asumió Hontoria.

La entidad trabaja con 300 personas para favorecer el reto de encontrar un empleo y alcanzar una vida independiente en su propio hogar. En el año 2023 lograron la contratación de 45 usuarios y se llevaron a cabo un total de 200 acciones formativas. Apacid cuenta con diferentes itinerarios y, desde 1983, cuando arrancaron, hasta hoy las cosas han cambio. "Antes se ofertaban las actividades y el usuario, pero ahora el proyecto de vida centrado en la persona, ellos son los que deciden qué actividades pueden dar respuesta a sus necesidades".