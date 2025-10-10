Más de 700 personas reivindican en Aranda una salud mental sostenible, comunitaria e inclusiva. "La vulnerabilidad no es debilidad"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Más de 700 personas se han congregado hoy en Aranda de Duero para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada para recordar la importancia de una enfermedad con mil caras. Según sus datos, una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Si vamos a cifras globales, el 12,5% de todos los problemas de salud tiene relación con un trastorno mental, una cifra que supera a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares y lo peor: entre el 35 y el 50% no recibe ningún tratamiento.

Bajo el lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’, la Federación Salud Mental Castilla y León ha escogido Aranda de Duero para celebrar un acto que ha reunido a representantes de las 11 asociaciones y 24 delegaciones rurales que conforman la red asociativa de Salud Mental en Castilla y León, junto a personas usuarias, familiares, profesionales, voluntarios, representantes institucionales y ciudadanía comprometida con la causa.

La elección de Aranda no es baladí: cumple 25 años de una historia de esperanza que empezaron a escribir cuando casi nadie creía en ello. “Salud Mental Aranda es un ejemplo de compromiso sostenido en el tiempo”, destaca la presidenta de la Federación, Elena Briongos Rica, convencida de que la salud mental no puede entenderse sin atender a los determinantes sociales que la condicionan, como el empleo, la vivienda, los vínculos, la educación, la discriminación o la pobreza.

El acto ha contado con la presencia del director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Eduardo García Brea; la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Consejería de Sanidad, Silvia Fernández Calderón ; y Guillermo López Leal, 2º teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aranda. “Es importante pedir ayuda cuando se necesita y esta visibilización es muy importante”, destacó Guillermo López.

Tanto Silvia Fernández como Eduardo García recordaron las ayudas e iniciativas que impulsa la Junta de Castilla y León como los 14 millones de euros de ayudas que la administración da para que las personas afectadas por una enfermedad mental estén atendidas. “La Junta de Castilla y León va a seguir desplegando recursos para intentar llegar a todo el territorio”, reiteró la directora general de Asistencia Sanitaria.

Una salud mental con enfoque social y comunitario

Durante la jornada, los asistentes reivindicaron la necesidad de avanzar hacia un modelo biopsicosocial y comunitario, tal como promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Esto implica superar el enfoque biomédico centrado en el diagnóstico y la medicación, para avanzar hacia una atención basada en la persona, los derechos humanos y la participación activa”, defienden, sin olvidar a colectivos vulnerables como las mujeres —especialmente en entornos rurales—, las personas mayores, la infancia y adolescencia, así como personas en situación de exclusión, migrantes o población LGTBIQ+. “Requieren respuestas específicas, sostenidas y territoriales”.

Demandas

Como expertos, demandan cuestiones básicas pero fundamentales, como universalizar la atención comunitaria en salud mental, con equipos multidisciplinares y proximidad territorial; incluir la salud mental en todas las políticas públicas, desde vivienda y empleo hasta educación y justicia; promover la prevención y el bienestar emocional en entornos escolares, laborales, familiares y digitales; e invertir en profesionales formados y suficientes, “con enfoque en la humanización y la equidad territorial”. Por otro lado, piden atender la salud mental en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales, incorporando la atención psicosocial en los planes de protección civil.

Objetivo: contar con más espacio para reducir la lista de espera

El lema de este año, ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’, llama a construir una sociedad más empática y cohesionada. “La vulnerabilidad no es debilidad. Es la base sobre la que podemos construir vínculos, empatía y acción colectiva”, sostiene la presidenta de la Federación.

La jornada ha comenzado con una marcha por las principales calles, antes de la lectura del manifiesto y de una comida de hermandad que tendrá lugar en el recinto ferial.

En su 25 aniversario, Salud Mental Aranda solo pide un deseo a la Junta de Castilla y León, y a todo el que pueda aportar: contar con más espacio para no tener que dejar a nadie en una lista de espera que crece sin remedio.