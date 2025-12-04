Estas son las inversiones (más o menos grandes) que contempla el proyecto de presupuesto municipal para Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Ambicioso". Esta ha sido la palabra más utilizada por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, y por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, para definir el proyecto de presupuesto para 2026 que inicia su andadura con el objetivo de conseguir una aprobación inicial en un Pleno extraordinario el 29 de diciembre. Burgos contará con unas cuentas que se elevan a 269 millones de euros, que representa un 7,60% más que el pasado ejercicio de 2025 cuando se dispuso de 250 millones de euros.

Con un Partido Popular gobernando en minoría, el equipo de Gobierno no se quiere poner todavía en el escenario de si acabará aprobando las cuentas por la vía de la cuestión de confianza, igual que en 2024, cuando Vox y PSOE rechazaron el presupuesto. "Sería un error llegar a una moción de confianza con un proyecto como el que presentamos", fueron las palabras de Manso, preguntado por la posibilidad de que se repita este procedimiento, dado que tanto PSOE como Vox ya anunciaron su voto en contra.

Es más, el vicealcalde, realizó un alegato para pedir al nuevo portavoz del PSOE, Josué Temiño, que tenga "luces largas y mire por la ciudad". En su opinión, este presupuesto le podría firmar el Partido Socialista si estuviera en el Gobierno de la ciudad y considera que si lo rechazan será por una cuestión de "cálculo político". Manso asegura que es más rentable pensar en clave de ciudad en un mensaje que también amplía a los concejales de Vox.

En este sentido, Manzanedo añadió que "el conjunto de este presupuesto toca distintas patas con las que podrían coincidir tanto Vox como el PSOE y mientras ellos lo estudian, no podemos avanzar qué va a suceder, aunque existe la casuística de ir o no a una moción de confianza".

De los 269 millones de euros, el capítulo de inversiones asciende a 34.728.330 euros, un 15,76% más que en 2025, cuando se contó con 30 millones de euros. El concejal de Hacienda explicó que el PP plantea apoyarse en un crédito bancario por 25,2 millones de euros para ampliar al máximo la cantidad destinada a distintas obras en la ciudad, ya que con los compromisos adquiridos de intervenciones que vienen de este ejercicio apenas quedaban liberados 7,5 millones de euros que asignar a nuevos proyectos.

Las partidas más importantes por cuantía económica serían las siguientes, según las explicaciones ofrecidas por del concejal de Urbanismo. Así, una actuación que está por acabar en 2026 como es el Centro Cívico de Fuentecillas tiene asignados 4.650.000 euros para este ejercicio. Además, también se han previsto otros 320.000 euros para iniciar la compra del amueblamiento para que cuando se recepcione la obra se agilice la apertura al máximo.

El presupuesto reserva casi 6 millones de euros para mantenimiento ordinario de calles, aceras y firmes. La partida incluye la campaña de aglomerado (745.000 euros), así como las inversiones en los distritos (2,69 millones) y 2,2 millones para adquisición de materiales que administrará la Brigada de Obras y las empresas que prestan apoyo, que Manso ha agrupado en este concepto.

El edil popular detalló un sinfín de partidas más o menos pequeñas que servirán para iniciar los trabajos en algunos de los proyectos estrella del Partido Popular, como son 500.000 euros para el Mercado Norte y otros 500.000 euros para la primera fase de Expo Burgos.

La sorpresa de las inversiones está en la inclusión del bulevar de la calle Vitoria, de acuerdo al proyecto que fue aprobado en el pasado mandato con el PSOE al frente del Ayuntamiento. Es por ello que Manso interpelaba a Josué Temiño para pedirle el apoyo del grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Burgos (12 concejales) a las cuentas del PP.

El concejal de Urbanismo ve posible que en 2026 se inicie la reurbanización de la calle Vitoria si se consigue redactar los pliegos y sacar adelante la licitación de la intervención que supondrá la reordenación de aceras y del tráfico en el barrio de Gamonal. Para este 2026 reserva una cuantía de 500.000 euros, si bien la ejecución proseguirá durante dos anualidades más, 2027 y 2028, hasta completar un proyecto que se valoró en 8,6 millones de euros.

En el apartado de Movilidad, Manso ha incluido un nuevo carril bici entre la avenida Islas Baleares y la avenida Castilla y León, que incluye también una pasarela sobre el río Vena. Además, de aprobarse este presupuesto, se invertirán 360.000 euros en la compra de nuevas bicicletas eléctricas, con la previsión de ampliar el servicio a comienzos del año.

En áreas como Cultura y Turismo está previsto iniciar la ejecución de la mejora del Teatro Clunia (500.000 euros), así como las del Asador de Aranda, que se reconvertirá en un Centro Enogastronómico (500.000 euros). Este proyecto de cuentas reserva partida para la una cubierta en el claustro del Monasterio de San Agustín y para el ambigú de la Isla, alrededor de 500.000 euros.

El proyecto incluye casi 4,6 millones de euros para instalaciones deportivas. Partidas que van desde los 280.000 euros para el marcador central del Coliseum como para actuaciones de mantenimiento en Lavaderos, Mariano Gaspar y Pallafría. En el lado de las nuevas infraestructuras, Manso comentó que está próxima la licitación del campo de rugby que se ubicará en los antiguos depósitos de la CLH y que espera novedades para el nuevo polideportivo de San Pedro y San Felices.

El equipo de Gobierno deja consignación para empezar el desarrollo de las viviendas de alquiler para jóvenes en el Pueblo Antiguo de Gamonal, así como las 20 previstas en el bloque de San Cristóbal.

Con todo este relato, Manso defendió que se trata de un presupuesto «expansivo e inversor» que combina grandes proyectos estratégicos con actuaciones de proximidad.