Burgos celebra el Día del Voluntariado: Una jornada que pone en valor y promueve una «labor incansable»

Bajo el lema ‘Voluntariado, la mejor jugada’, la capital burgalesa se ha sumado a la celebración del Día Internacional del Voluntariado en un acto celebrado en la Plaza de la Libertad que ha servido «no solo para agradecer y poner en valor la figura del voluntario, sino para reconocer y promover la incansable labor que desarrollan».

Así lo explicó la presidenta de la Plataforma del Voluntariado, Laura Pérez, quien recordó que «Burgos es una ciudad solidaria y comprometida en todos los niveles». Pérez señaló que «las entidades y asociaciones de voluntarios son muchas y hacen una labor encomiable que nos ayuda a seguir manteniendo el espíritu solidario que tenemos en la ciudad y que hemos demostrado en múltiples ocasiones».

«No podemos olvidar que hay miles de personas que necesitan apoyo y ayuda a lo largo de su vida y que sin una mano voluntaria no podrían desarrollar con normalidad su día a día», apuntó la presidenta de la plataforma, al tiempo que recordó que el voluntariado «se cuela en todos los ámbitos de la sociedad».

Precisamente de ahí el lema de este año: ‘Voluntariado, la mejor jugada’. «En esta ocasión hemos querido recordar que el voluntariado no solo se da en el ámbito de las entidades sociales» y es que también es voluntariado «ese grupo de padres y madres que se organizan para llevar algo caliente mientras sus hijos juegan al fútbol en Pallafría» o «quienes acuden al Coliseum durante los partidos para encargarse de que todo vaya bien, que no hay aglomeraciones ni incidentes», entre otros. Un voluntariado que a veces pasa desapercibido y que «hay que poner en valor».

El perfil del voluntario en Burgos es el de una mujer de mediana edad. «Somos las mujeres, quienes en esa labor de cuidados y acompañamiento que se nos ha considerado siempre propia, las que encabezamos este movimiento».

La edad media de las personas colaboradoras ha bajado respecto a 2024 de 40 a 35,64 años. Esta evolución constata que la juventud se va sumando al voluntariado, pero «sigue faltando los más jóvenes», añade Pérez. «A veces es complicado sumarse a una causa de voluntariado, pero es importante que la juventud se acerque y para ello, las entidades tenemos que planear el voluntariado de otra manera, con más énfasis en redes y en el plano digital», pero «sin olvidar el tú a tú».

En el desarrollo de la labor voluntaria también tienen un papel importante las administraciones públicas. En este sentido, Pérez señala que «deben entender bien el papel del voluntariado» y es que «no se trata de echar una mano en un momento puntual como pudo ser la DANA de Valencia, que es clave y sirvió para demostrar la cara social de la ciudadanía, sino que debe ser una acción sostenida en el tiempo y la administración debe dar visibilidad a ese objetivo y apoyarlo».

Manifiesto

Para conmemorar la jornada, la plataforma realizó la lectura de un manifiesto. Un texto en el que representantes de las 44 asociaciones que componen la entidad señalaron que «esta es una jornada para poner en valor el compromiso de quienes hacen del mundo un lugar más justo, solidario y humano».

Los voluntarios «se lanzan a la pista para mejorar la vida de los demás y lo hacen con esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y respeto». Son «corredoras de fondo en la carrera contra la desigualdad en la que la empatía es fundamental».

Instante de la celebración del Día del Voluntariado en Burgos.TOMAS ALONSO

El texto también señala que en el voluntariado «no hay banquillos» y que «cada persona que se implica es importante porque las mejores jugadas son las que se hacen en equipo» para finalizar que «en el juego de la vida nadie gana solo» y «el voluntariado es la mejor jugada».

La cita se cerró con una propuesta de juegos populares en el que participó un grupo de niños y niñas de 3 y 4 años del Colegio Saldaña. Por la tarde, el polideportivo Talamillo, de 19 a 20 horas, acoge la primera de las citas previstas, un encuentro deportivo solidario protagonizado por juegos cooperativos y actividades inclusivas.