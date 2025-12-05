Alberto Rodríguez: «Son PP y PSOE quienes no han querido ejecutar el Tren Directo»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Significarnos para apoyar al tejido industrial y empresarial en Burgos», ya que «vemos cómo una serie de infraestructuras necesarias son las que están lastrando el desarrollo y todo el potencial de esta región». Ese fue el objetivo de la visita que el portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez, realizó ayer a la capital.

Así lo aseguró tras mantener reuniones de trabajo con asociaciones empresariales del sector en Aranda de Duero y Burgos, en las que estuvo acompañado por el presidente de Vox en Burgos y viceportavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Sicilia.

«Esta falta de apoyo no es algo nuevo. Son tanto gobiernos del PSOE actualmente como del PP los que no han querido ejecutar ese Tren Directo, esa conexión ferroviaria tan necesaria para un eje vertebrador que permita el movimiento de las mercancías que aquí se producen y en unos costes competitivos», lamentó.

En el plano electoral subrayó que precisamente PP y PSOE «no solo se plantean» que su formación política pueda formar parte de un hipotético equipo de Gobierno en Castilla y León tras las elecciones autonómicas para que sus medidas se puedan llevar a cabo, sino que es «una realidad» que «además está poniendo muy nervioso al bipartidismo del PP y el PSOE».

En este sentido, indicó que Vox apuesta por «un cambio de paradigma» en el que «se reviertan todas estas políticas que de la mano de PP y PSOE nos han traído a la ruina». Los españoles «tendrán que decidir si se quedan con una senda de pérdida de competitividad o quieren competir en primera división y volver a una senda de crecimiento en todo su territorio», advirtió.