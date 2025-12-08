Una empresa de Burgos vende 10.000 unidades diarias de su diseño de baliza V16

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para que 31 millones de vehículos en toda España cuenten con una baliza V16 conectada y debidamente certificada por la Dirección General de Tráfico ha comenzado. Lo notan en los almacenes de la empresa burgalesa Ryme Automotive. Su equipo comercial y cinco de sus operarios se dedican exclusivamente al embalaje y gestión de pedidos de la baliza Hero Drivers. Es el único modelo de esta iluminación que se ha diseñado y se distribuye desde Castilla y León.

«Aunque se podían hacer reservas desde enero y estaba disponible desde hace meses, lo hemos empezado a notar ahora, desde hace tres semanas es una locura», reconoce el responsable del Departamento de Marketing y Transformación Digital de Ryme Automotive, Daniel Martínez.

Los pedidos en las últimas semanas se han multiplicado por 1.000. En estos días parten de la nave de la compañía en Burgos 10.000 balizas cada día a todos los puntos de España. La compañía cuenta con 400 distribuidores repartidos por todo el país y su dispositivo, el único diseñado en Castilla y León y con tres certificados de calidad y autenticidad, también se distribuye por Amazon,

«Sabíamos que era algo que se iba a dejar para el final, así que tenemos ordenados los pedidos para este mes de diciembre y enero y contar con stock, pero las expectativas nos han superado», reconocen.

Las balizas v16 conectadas serán obligatorias desde el próximo mes de enero para todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas. Sustituirá a los dos triángulos de señalización que eran obligatorios para identificar la presencia de un vehículo parado en la vía. Se ha disparado la demanda, los tiempos apremian, y aunque en las primeras semanas del año las autoridades serán mas laxos, ya debe estar en la guantera de los vehículos. «Hoy por hoy hay stock, pero mañana no sabemos, en nuestro caso tenemos programadas entregas, estamos coordinados pero los tiempos de fabricación son los que son y la demanda está disparada», explica Martínez.

Hero Driver es una de las 40 marcas que distribuyen en España este producto, pero solo son unas 14 las que han desarrollado el producto, entre ellos Ryme Automotive. La empresa burgalesa lleva 40 años dedicado al diseño y distribución de piezas de recambio de vehículos industriales e inició hace 15 la línea de iluminación para vehículos. Las balizas de tractores y remolques, iluminación de vehículos de emergencia, linternas en cascos... En 2019 tenían encarrilado el segmento de balizas no conectadas cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) implementó la obligatoriedad de los dispositivos conectados con Tráfico para el posicionamiento de vehículos parados en la vía de forma inmediata.

A partir de ahí iniciaron un periodo de diseño de un producto «de calidad, buscar un fabricante de confianza que hiciera las cosas conforme a nuestros estándares, han sido tres años de trabajo intenso», reconocen el director de la compañía, Eduardo Medina, y el responsable de transformación digital. Desde las reuniones vía zoom con la DGT para comprobar que el dispositivo emite la conexión, con los servidores del IoT (internet de las cosas) de Vodafone que «dan una conectividad del 99% del territorio»; el laboratorio de certificación de la baliza (sólo hay dos en España); y los pasos para lograr la certificación de calidad de la Unidad de Certificación del Automóvil (UCA).

Los primeros en implantar el sistema de baliza conectada

España es el primer país de la Unión Europea que apuesta por este sistema que, además de la visibilidad (entre 40 y 240 candelas), ofrece un dato inmediato de posicionamiento de un vehículo detenido a la plataforma DGT 3.0 que, a su vez, alerta de un vehículo retenido en determinado punto a todos los sistemas de GPS y dispositivos de avisos en la carretera. Algo que se produce a los 100 segundos de apretar el botón de la baliza.

«Es un sistema que solo tiene aplicación en España, Europa está usando frecuencias de radio que es más barato para este tipo de conexiones, y hay que identificar, hay un apartado en la DGT para ello, que es un sistema homologado porque hay muchos modelos y no todos cumplen los requisitos, y si vas al extranjero mantén los triángulos en tu coche», recomienda Gabriel Martínez secretario general de Adeabur.

Aunque Daniel Martínez considera que la apuesta por estas balizas «no se tiene que ver solo como la de que somos un ‘conejillo de indias’ sino, más bien, que somos pioneros, porque creemos que es algo que acabará implantándose, de hecho en Alemania ya se recomienda su uso en determinado tipo de vehículos pesados». Señala que es «una evolución natural» puesto que si en el resto de Europa es obligatorio solo un triángulo, en España son dos por las vías de doble sentido de circulación, es un plus de seguridad en señalización y ven como «un paso lógico ir más allá».

Los talleres no lo distribuyen, salvo aquellos que tengan modelos en el estante de artículos del vehículo, pero recuerdan que «es responsabilidad del conductor contar con un aparato y que sea homologado». Las sanciones arrancan a partir de los 80 euros y hasta 200 euros si un vehículo envuelto en un accidente no dispone de ella o llevan una no homologada.

De ahí que los pedidos se sucedan en los últimos días en Ryme Automotive. Los códigos de barras de compra activan el empaquetado a velocidad vertiginosa. Un sistema automatizado que permite en minutos de haber recibido el pedido, organizar el paquete, el albarán y depositarlo en los palets de envíos. Este viernes ya había dispuestas balizas V16 Hero Driver para Valencia, Córdoba, Canarias y Portugal.