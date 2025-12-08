Diseñadores de la baliza burgalesa: «Hay muchos bulos y mucho oportunista con las V16»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Durante los últimos tres años el equipo de Ryme Automotive ha dado «muchas vueltas y pruebas y más pruebas» a la baliza v16 Hero Driver. Un trabajo intenso, con certificaciones y procesos «muy medidos» con lo que ven con estupor como, ahora que se acerca la obligatoriedad de tener estos dispositivos conectados en el coche, surgen fakenews y mil y un dispositivos, no todos válidos. «Ahora mismo hay muchos bulos y mucho oportunista porque hay un boom, pero echa por tierra el trabajo que muchos llevamos haciendo, con horas dedicadas a hacer un dispositivo de calidad y que de el servicio estipulado por la DGT y un poco más», explica el responsable del departamento de Marketing y Transformación Digital de Ryme Automotive, Daniel Martínez. Ha echado en falta «alguna campaña informativa con más tiempo para dar a conocer el dispositivo a la sociedad con antelación».

Recuerda que la baliza «no identifica el dueño del coche, ni al vehículo: es totalmente anónimo, salvo que se busque activar una app que no es obligatorio». En el interior de la baliza hay una minúscula tarjeta SIM que activa la conexión mediante la transmisión narrow band con Tráfico, una antena de transmisión y un módulo GPS. «Hemos ido haciendo pruebas de todo y con todos para conseguir todos los certificados, no es flor de un día ni colocar una pegatina sobre un producto que ni conoces».

De esta manera, se han hecho «mil y una pruebas», como la altura de la campana «teníamos un primer tamaño que generaba interferencias», una disposición de los elementos, visitas al fabricante para estandarizar todo el sistema de conexiones, reuniones con el facilitador de la conexión...

Este experto en sistemas de preseñalización v16 da tres claves para elegir una baliza correcta. «Todos los dispositivos deben contar con un número de IMEI en la propia baliza, en nuestro caso por debajo, una fecha de caducidad y, en la parte superior de la baliza, el número de homologación del dispositivo».

Estos aparatos de señalización del vehículos solo tienen dos laboratorios que certifican que están homologados. Se trata de un numero seguido de las letras LCOE ó IDIADA acrónimos de los dos centros autorizados para emitir estas validaciones: el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) en Madrid y Applus IDIADA en Cataluña. Y debe incluir la fecha de caducidad.

Un equipo de la DGT también ha verificado uno por uno los dispositivos diseñados. «Tenemos una prueba del dispositivo con el equipo de Tráfico para comprobar que se conecta correctamente a sus sistemas, reuniones y pruebas con el soporte, en nuestro caso Vodafone». No son los únicos test que deben superar las balizas v18 homologadas. También se han sometido a pruebas de resistencia, viento, estanqueidad de la pila por 18 meses, los certificados del laboratorio que homologa el dispositivo y , en el caso de la baliza burgalesa, ha superado la auditoria de calidad de la Unidad de Certificación del Automóvil (UCA).