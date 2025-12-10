Vox lamenta que Ayala les ningunee tras la obtención de Burgos del sello de Ciudad Turística Familiar

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, lamenta el ninguneo por parte de la alcaldesa, Cristina Ayala, a su formación política tras conocer de manera «oficiosa» que Burgos habría obtenido el sello de Ciudad Turística Familiar.

El concejal ha recordado que este reconocimiento fue impulsado por su grupo de concejales cuando formaban parte del bipartito y también ha sido condición, ya en la oposición, para aprobar modificaciones presupuestarias.

Sin embargo, asegura que no tiene confirmación por parte del equipo de Gobierno, pero ha podido saber que el acto de entrega de la placa del reconocimiento está previsto para el 17 de diciembre, que coincide con una nueva sesión de la comisión de investigación sobre los contratos de fiestas de San Pedro.

Por tanto, desde Vox se sienten ninguneados por partida doble, ya que no se les ha avisado de la concesión de este título y no podrán estar presentes, a pesar de haberlo impulsado, porque va a coincidir con la nueva sesión de la comisión de investigación, que para ellos es prioritaria a la luz de los acontecimientos que se están relatando en estas reuniones.

Martínez-Acitores aseguró que la placa se entregará ese miércoles a las 12.00 horas, previsiblemente en el Salón de Jueces del Ayuntamiento, dado que el salón de plenos estará ocupado por la comisión de investigación. Y ahí situó el motivo de su crítica: considera que la coincidencia «no es casualidad». Sobre este asunto también explicó que se siente «orgullosísimo» de que Burgos obtenga este reconocimiento, pero es penoso que se programe justo en medio de la comisión de investigación.

Por otro lado, denunció que el PP haya intentado «forzar» por la vía de urgencia la aprobación del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales sin justificación técnica ni política en el consejo que se celebró este martes. Así, recuerda que el PP les entregó el borrador el pasado miércoles a última hora de la tarde con la idea de que hicieran propuestas y lejos de esperar sus ideas, este martes han intentado que se diera el visto bueno, si bien Vox y PSOE no votaron a favor de la urgencia.

Además, insistió en que el presupuesto presentado «responde al modelo socialista» en este caso porque en Servicios Sociales se han recuperado las ayudas a cooperación al desarrollo.