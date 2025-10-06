Vox denuncia el incumplimiento del acuerdo para crear una oficina de atención a la maternidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos denuncia la falta de avances en la creación y puesta en marcha de la oficina municipal de atención a la maternidad y a la familia. El portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, recuerda que fue uno de los acuerdos alcanzados con el equipo de Gobierno a cambio de apoyar la segunda modificación presupuestaria para la incorporación de remanentes al presupuesto municipal de 2025.

"Se planteó por marzo o abril una dotación de 50.000 euros anuales para este nuevo servicio y estamos en octubre, a punto de concluir el año presupuestario, y apenas se han hecho un par de llamadas a Sevilla y a Alicante, donde ya están implantadas estas oficinas", afirma. Desde su punto de vista, son los concejales de Vox los que están intentando impulsar esta iniciativa que "para nosotros es muy importante", ya que entienden que es de interés social contar con un lugar al que acudir de manera presencial para orientar a mujeres embarazadas o que se estén planteando ser madres, así como a sus parejas y familias.

Los ejes de Vox son para Martínez-Acitores las políticas de familia, seguridad e infraestructuras, en ese orden de importancia y, por ello, también impulsaron en pleno la concesión de un sello a Burgos como ciudad turística familiar, que tiene un coste de 5.000 euros y que, según indica, el PP también está incumpliendo. "La familia le importa un pepino al equipo de Gobierno actual y somos nosotros los que tenemos que estar pinchando e impulsando", añade.

Por otro lado, desde Vox han repasado otros asuntos de actualidad, como lo relacionado con el proyecto del túnel de la calle Santander, o la reforma integral del Plantío, que plantea el Burgos CF. En referencia al primer asunto, el portavoz de la formación verde manifiesta su sorpresa por el hecho de que solo se haya presentado una empresa a la convocatoria pública para encargar la redacción del proyecto urbanístico 'estrella' del equipo de Gobierno. "El PP lo considera su gran proyecto, su buque insignia de esta legislatura, es primordial y solo se presenta una ingeniería, pues no sé algo falla o el concurso está mal planteado", asegura.

Martínez-Acitores se pregunta si el PP ha perdido interés por este concurso y si ahora está más receptivo con la remodelación del estadio municipal de fútbol, añade en tono de conjetura, para recordar que para Vox es prioritario El Plantío, frente al túnel de la calle Santander.