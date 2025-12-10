El Correo de Burgos

Un portal y un nacimiento sustituyen al espectáculo principal fallido de Navidad en Burgos

Colocan la nueva instalación en la plaza del Rey San Fernando

Imagen de la instalación ya iluminada.

Imagen de la instalación ya iluminada.OSCAR CORCUERA

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Un portal y un nacimiento de gran formato sustituirán al gran espectáculo de Navidad previsto por el equipo de Gobierno para la plaza del Rey San Fernando y que finalmente se desechó después de que Intervención afeara su planteamiento, tal y como adelantó este periódico.

Un grupo de operarios se afanaba ayer por la mañana en la céntrica plaza a los pies de la Catedral en la colocación de la nueva instalación, un portal y un nacimiento de gran formato que ya ocupa el espacio central de la plaza del Rey San Fernando. A la caída del sol este portal de Belén a los pies de la Catedral ya lució iluminado y de inmediato acudieron los visitantes para fotografiarlo y hacerse los consabidos selfies.

Este nacimiento luminoso sustituye a la instalación ‘Iwagumi Air Scape’, llamada a ser uno de los principales atractivos como ya ocurrió el año pasado, caía víctima de los problemas que suscitaba la tramitación del contrato, al desaprobar el área de Intervención su planteamiento porque «no ha sido posible comprobar la coherencia del precio estipulado en concepto de cotización con los precios de mercado, dada su fijación discrecional por la entidad que ostenta la representación de la obra artística».

El coste de esta actuación, que se iba a contratar mediante un procedimiento negociado sin publicidad con el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, entidad que posee los derechos de representación de la obra artística en exclusividad, ascendía a cerca de 156.000 euros.

Imagen de la instalación navideña.

Imagen de la instalación navideña.OSCAR CORCUERA

