Carpintero denuncia que el precio del fallido espectáculo navideño se negoció desde Alcaldía

El grupo municipal socialista critica lo que ha sucedido con la "deslucida" programación navideña para estas semanas, con dos contratos fallidos, primero el de los domos de la Plaza Mayor y el último el de la propuesta estelar para la plaza del Rey San Fernando.

La concejala Blanca Carpintero ha desvelado que a los problemas que detectó la Intervención municipal en relación con que no se justificaba de manera suficiente el importe previsto del espectáculo, "nada más y nada menos que de 156.000 euros", en la primera memoria justificativa de este expediente figura que la negociación del precio se realizó directamente desde el Gabinete de Alcaldía con el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León.

Según indica, la redacción del párrafo, que después se cambia, decía lo siguiente: "Por lo que respecta a la partida correspondiente al caché de la obra artística, su importe se ha fijado directamente entre la representante del Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, entidad que se ostenta, en exclusividad, los derechos de representación de la obra y el Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento de Burgos".

Ante esta cuestión, Carpintero subraya de nuevo la importancia de los reparos que puso el interventor, al afirmar en su informe, al que pudo acceder este periódico, que no existía justificación clara de que los 156.000 euros se ajustasen al precio de mercado, puesto que la negociación partía "una vez más del Gabinete de Alcaldía".

La socialista comenta que esta es una circunstancia que ya no se podrá comprobar en cuanto que la redacción originaria de la memoria se ha cambiado y por el hecho de que el contrato para traer a Burgos el espectáculo basado en rocas hinchables, ‘Iwagumi Air Scape’ ya no se va a desarrollar.

Desde su punto de vista, la comisión de investigación sobre diversos contratos de las fiestas de San Pedro está siendo "más útil de lo esperado" hasta tal punto que se desechó utilizar la fórmula del contrato menor para instalar los domos de la plaza Mayor y que este contrato negociado sin publicidad se ha parado por esa ausencia de justificación económica.

Carpintero se pregunta sobre lo sucedido para que los técnicos que firman la memoria justificativa del contrato y los pliegos hayan cambiado la redacción de ese párrafo en el que finalmente se elimina que la negociación viene desde el Gabinete de Alcaldía. Finalmente, se indica que "el importe correspondiente a la cotización de la obra artística se ha fijado directamente por la representante del Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, siendo aceptado por quien promueve la presente contratación" (que es la Gerencia de Cultura). "No sé si se les obligaría o se les invitaría a cambiar la redacción, de tal manera que dos días después se hacía desaparecer esa mención expresa al Gabinete de Alcaldía", denuncia.

La socialista pone el foco también en el hecho de que se convocó una Junta de Gobierno extraordinaria el 27 de noviembre en la que para dar agilidad e intentar que el expediente del contrato salga más rápido, a pesar de ser tener un coste superior a los 100.000 euros, en lugar de que se contrate por el órgano competente, que es la Junta de Gobierno, se propone que sea el concejal delegado de fiestas, César Barriada, el que proceda a su firma. "Se quitan la competencia y responsabilidad de firmarlo para endosársela al concejal delegado, que en el caso de que esto se hubiera llegado a firmar hubiera tenido de forma única la responsabilidad del mismo".

Como afirma Carpintero, "es un contrato curioso por los detalles que estamos conociendo" y se pregunta si todavía podría haber alguna otra sorpresa en forma de coste económico para el Ayuntamiento de Burgos. Los responsables de la propuesta artística y de los derechos preveían ya instalarse en la ciudad a partir del 9 de diciembre y el material a instalar y los artistas venían desde Australia.

Desde el PSOE no han pasado por alto que se ha sustituido el espectáculo de rocas inflables, muy en la línea de 'Evanecent', el que se desarrolló el año pasado por la mitad de coste (80.000 euros), con la instalación de un Belén luminoso en tres dimensiones en la plaza del Rey San Fernando.

Carpintero ha asegurado que se "ha deslocalizado" este elemento decorativo que tradicionalmente se ubicaba junto a la Real y Antigua de Gamonal. "De la noche a la mañana ha surgido para compensar la ausencia en la plaza del Rey San Fernando este nacimiento que si no es el mismo es muy semejante al que había en Gamonal", añade, para continuar afirmando que es una manera de "parchear la inoperancia, dejadez y falta de ideas de la viene cargada esta Navidad".