Así son Piedad y Ángel, el matrimonio más longevo de Burgos: más de 100 años de vida y 64 de casados

Ángel y Piedad son un matrimonio de centenarios con 64 años de vida en común.SANTI OTERO

Cumplir cien años no es solo añadir una vela más a la tarta; es atesorar un siglo completo de vivencias y ser testigo de los incontables cambios de una ciudad que ha evolucionado y cambiado. Los burgaleses centenarios son auténticos pilares de la comunidad, guardianes de la tradición y fuente inagotable de sabiduría.

Representan «toda una vida de esfuerzo, trabajo, solidaridad y esperanza». Así lo aseguró la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en un mensaje grabado que envió a los cuarenta y seis burgaleses que asistieron al acto de homenaje a personas centenarias de la ciudad celebrado en la sede del Círculo de la Unión.

A lo largo de sus vidas, han visto crecer Burgos, desde épocas de desafíos hasta el presente. Sus cien años de existencia no son solo un número, sino un legado vivo y «cada mirada es una auténtica lección de vida», añadió la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo.

«Burgos trata bien a su gente mayor y valora su experiencia. Sois un regalo para la ciudad de Burgos», añadió la alcaldesa. Y tanto es así que el número de vecinos con más de cien años ha crecido «un 20%» en la ciudad en comparación con el pasado 2024.

En la capital burgalesa residen 173 vecinos con cien años o más. Del total, 65 han cumplido o cumplen este 2025 el siglo de vida. Al acto acudieron 46, una veintena con cien años y el resto con más de cien. La persona más longeva de la ciudad es Eufemia Antón, que este 2025 soplaba 107 velas.

Pero si alguien ha llamado la atención en el homenaje de este 2025 ha sido la pareja conformada por Piedad Lomas y Ángel Alonso, que no solo han cruzado el umbral del siglo de vida, sino que han pasado los últimos 65 años de ese largo viaje de la mano. Este matrimonio de centenarios celebra en 2025 toda una vida juntos, un amor que nació en la provincia, pero que ha echado raíces en Burgos.

Además de ser el vivo ejemplo de la longevidad en Burgos, son dos rostros de la Educación en Burgos. El destino de estos dos centenarios no se cruzó en un baile o un encuentro casual, sino en el ambiente profesional que ambos aman profundamente: una junta de profesores.

Ella, natural de Sotresgudo y él de Cardeñadijo, encontraron en las aulas no solo su gran pasión, sino al amor de sus vidas. Y es que de ese encuentro nació un matrimonio que ha perdurado 64 años, una vida entera dedicada a las aulas y a sus dos hijas, Elena y Piedad que, orgullosas y felices, acompañaban a sus padres en el homenaje.

Poco después vinieron a Burgos, donde ambos siguieron ejerciendo la docencia, él en el barrio de Parralillos y ella en el Colegio Apóstol San Pablo, donde finalmente se jubilarían ambos. A sus más de 100 años, Piedad y Ángel «continúan viviendo juntos en su propia casa en Burgos, manteniendo su independencia y su día a día, con buena movilidad y una mente envidiable», apunta una de sus hijas.

Su pasión por la educación no solo caló hondo en su alumnado sino en su propia casa. Sus dos hijas siguieron sus pasos frente a la pizarra, y la tradición familiar no se detiene allí. «Nuestras dos nietas también son profesoras». Tres generaciones unidas por la vocación de enseñar, un orgullo que Piedad y Antonio comparten con humildad.

Cuando se les pregunta por la clave de sus cien años de vida y sus 65 de matrimonio, la respuesta de Piedad y Antonio destaca por su sencillez. «No hay fórmulas mágicas ni grandes secretos», afirma Ángel. Su longevidad, dicen, se debe simplemente a una vida «normal, con buena alimentación y activa». Y eso que el burgalés ha pasado «por nada más y nada menos que siete operaciones», pero de todas «he salido adelante».

Respecto a la estabilidad de su unión, son igualmente honestos. «Claro que han existido algunas pocas riñas, pero aquí seguimos», afirma Piedad con una sonrisa.