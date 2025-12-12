El PSOE de Burgos celebra el 'no' del TSJ a los aparcamientos en altura

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Es un hito». El grupo municipal socialista ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya dicho 'no' al planteamiento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del equipo de Gobierno para crear un aparcamiento en altura en la calle María Amigo, junto al mercado del G-9. La sentencia da la razón a la formación, que recurrió dicha modificación por considerar que se trata de «una medida que si bien sobre plano puede parecer controlada, en la vida real era tan expansiva que podía convertirse en una bomba de relojería».

Así lo aseguró el edil de la formación, Julio César Arnáiz, quien celebra que la sentencia, además, haya recogido «un principio vanguardista y moderno del Derecho como es el principio de no regresión». Y es que «si la ciudad avanza de forma adecuada volver a patrones antiguos no es conveniente», apuntó.

«Nuestro PGOU recoge que se pueden hacer garajes subterráneos en diversas zonas de la ciudad y la diferencia de coste no es grande» por lo que «no hay ventaja en cargar a la ciudad de más edificaciones que además tiende a no ser visualmente hermosa».

A este tenor, Arnáiz aseveró que el PSOE «no lleva a los tribunales diversas cuestiones por una acción política de confrontación sino porque creemos en el interés general» y asegura que «no se trata de levantar la bandera del éxito, pero sí de recordar que en todos los temas que llevamos ante la Justicia como formación subyace el sentido de representatividad de la ciudadanía que nos dan nuestros doce concejales».

Dicho esto, el edil lamentó que «el equipo de Gobierno se mueve con parámetros no planeados y necesita acciones y medidas elocuentes y 'estrella'», pero «llenar espacios ya abigarrados de la ciudad para meter coches es erróneo».

Así, Arnáiz señala la «importancia de adoptar el nuevo planteamiento de movilidad que incorpora el PGOU», que está «menos basado en el uso del vehículo y centrado en el uso del transporte público, la bicicleta y en los desplazamientos a pie» porque «la otra movilidad no es sostenible».

Apunta que «no es una lucha contra el coche» sino «contra el uso inconveniente de las cosas». «Hay que promover un uso sensato de los vehículos», sentenció. Un uso que, a su parecer, viene derivado de que la ciudad «lleva cuarenta años acumulando fracasos a nivel urbanístico porque los planes generales llegan más tarde de lo que se desarrolla la realidad edificatoria».

Recurso

Ante el anuncio de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, sobre la posibilidad de recurrir la sentencia, el concejal lamentó «haber escuchado si se plantea recurrir o no, pero no si el equipo de Gobierno ha entendido la sentencia, que merece una reflexión aunque no la compartan».

«No estamos en contra de los aparcamientos en altura, pero sí de que se acepte ubicarlos en cualquier sitio de la ciudad», recordó el socialista al tiempo que aseguró que este tipo de proyectos responden a «la necesidad emocional de crear infraestructuras innecesarias como el túnel de la calle Santander para que parezca que se hacen cosas en Burgos».