El sello de Ciudad Turística Familiar para Burgos tiene un coste de 4.800 euros por dos años

Imagen de las familias en las actividades celebradas en la tercera edición de 'Deporte y Familia'TOMAS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Turismo, Carlos Niño, dio cuenta en la reunión del Consejo de Administración de la Gerencia de Cultura de la concesión del Sello de Ciudad Turística Familiar, que concede la Federación Española de Familias Numerosa. Este título tiene un coste de 4.800 euros durante dos años y para mantenerlo es necesario renovarlo.

Según indicó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, se trata de una acreditación interesante para la ciudad y considera que el dinero está bien invertido «si a futuro va a tener ese impacto económico en nuestra ciudad, en nuestra hostelería, en nuestra hotelería y en general para atraer a familias a visitar Burgos».

La popular confirmó el anuncio «oficioso» que realizaba esta semana el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, en relación con la concesión del sello, puesto que su formación impulsó la consecución de este reconocimiento.

Ballesteros indicó también que se entregará a la ciudad el próximo miércoles, una fecha que ha elegido la Federación de Familias Numerosas y no desde el equipo de Gobierno. Así, rechazaba las críticas de Vox, de que se había hecho coincidir con la comisión de investigación de los contratos de las fiestas de San Pedro.

Además, destacó que «este sello acredita a la ciudad de Burgos como una ciudad que está adaptada para el turismo familiar. Para la obtención de este sello se audita, se acredita, en este caso, que tanto la hostelería, la hotelería de la ciudad tienen espacios adaptados para la recepción de familias, que es un espacio nuestra ciudad interesante para ese turismo familiar», indicó Ballesteros.

Por último, y también vinculado a la reunión de la Gerencia de Cultura y Turismo confirmaba la dimisión del gerente de Cultura, Ignacio González, que dejará este puesto de responsabilidad para regresar al de Coordinador Cultural que tenía anteriormente asignado.

Según dijo, su renuncia se debe a causas «estrictamente personales» como ha expuesto el interesado. A este respecto indicó que será el área de Personal el que determine cómo se cubrirá a partir del 1 de enero esta vacante, una cuestión que todavía no está decidida, por las explicaciones dadas por la presidenta de la Gerencia.