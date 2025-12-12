Del aula a los comercios de Burgos: Concienciación medioambiental a pie de mercado

Un alumno del colegio Virgen de la Rosa entrega una de las bolsas de tela a una comerciante del mercado Norte provisional.SANTI OTERO

Patrullas de alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria de los colegios Virgen de la Rosa y Aurelio Gómez Escolar cerraron ayer en los mercados de la capital burgalesa el primer reto del programa ‘Econautas’, un proyecto de Fundación Caja de Burgos, Ayuntamiento de Burgos y Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, que tiene como objetivo hacer de los más pequeños agentes del cambio medioambiental y concienciar a la sociedad de la importancia de reducir el uso de plásticos, reciclar y cuidar la biodiversidad.

Durante el primer trimestre, los alumnos han desarrollado el reto ‘Un cero al plástico’, que tiene como meta reducir al máximo los plásticos de un solo uso en el ámbito educativo y extender esta conciencia a los comercios y vecinos del barrio y a todos los ciudadanos. Así lo explica Elena Jiménez, alumna del colegio Virgen de la Rosa, quien apuntó que a lo largo de varias jornadas «nos hemos formado en conciencia medioambiental para después explicar los retos a la gente».

Una concienciación que se ha desarrollado desde el 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, periodo en el que las patrullas de ‘econautas’ han recorrido el entorno de su centro educativo así como los mercados de su ciudad para concienciar a clientes y comerciantes de la importancia de reducir el uso de plástico.

El broche de oro llegaba ayer, cuando 125 alumnos de ambos centros acudieron a los mercados para finalizar esta primera experiencia y repartir 1.400 bolsas de tela entre los consumidores que cumplían con tres de los cuatro hitos marcados por el programa para esta primera aventura medioambiental.

«Hemos entregado una tarjeta a los clientes de los mercados con las que les animamos a conseguir los cuatro sellos: uso de bolsa propia, compra de productos eco, adquisición de productos IGP y compra de frutas y verduras de temporada», añadió la alumna.

En total, a lo largo de toda la campaña se han distribuido 175 carteles informativos sobre como mejorar nuestra cultura medioambiental, así como 2.000 flyers, 2.300 tarjetas y 6.000 pegatinas», explicó Beatriz Beatriz Rodríguez, responsable del área de Cultura de la fundación.

«Haber elegido este periodo para desarrollar el reto, no es algo casual y es que estamos ante uno de los momentos de mayor consumo y gasto del año», recordó al tiempo que agradeció a los comerciantes burgaleses su «implicación con el proyecto».

Resto del curso

Ya poniendo la vista en el segundo trimestre, los alumnos desarrollarán el reto ‘Biodiversidad y entorno’, con el que los centros quieren que sus alumnos tomen conciencia de la importancia de conocer, respetar y cuidar la biodiversidad que nos rodea. La cita destacada será una jornada de voluntariado ambiental abierta a la ciudadanía para limpiar o reforestar un espacio público.

Ya el último trimestre del curso tendrá lugar el reto ‘Reciclaje creativo’. Los alumnos trabajarán la conciencia ambiental y social a través del reciclaje y la expresión artística. Se realizará una intervención artística colaborativa en contenedores, papeleras o muros de la ciudad.