Así es 'Econautas', el programa que quiere hacer de los niños de Burgos agentes del cambio medioambiental

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Hacer de los más pequeños agentes del cambio medioambiental y concienciar a la sociedad de la importancia de reducir el uso de plásticos, reciclar y cuidar la biodiversidad. Ese es el objetivo del programa 'Econautas' que la Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha en sus colegios Virgen de la Rosa y Aurelio Gómez Escolar, de la mano del Ayuntamiento de Burgos y la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos.

«La sostenibilidad y el cuidado del planeta es una cosa de todos, pero si no hacemos algo desde las bases, el futuro se complica en este sentido», apuntó la recién reelegida presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha.

El programa se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar y cada trimestre estará dedicado a un tema. «'Econautas' surge del compromiso de la fundación con la sociedad y de cómo desarrollamos nuestras actividades a través de seis líneas. Dos de ellas se centran en la educación y el medio ambiente y con la unión de ambas queremos generar cambios profundos en la sociedad y tener un impacto positivo y de transformación».

Así lo señaló Beatriz Rodríguez, responsable del área de Cultura de la fundación, quien hizo hincapié en que esta actividad permite a los alumnos adquirir «conciencia creativa y compromiso social, iniciativa y liderazgo» y a la sociedad «conciencia colectiva y participación ciudadana, así como la importancia de remar todos juntos».

De esta forma, durante el primer trimestre el reto ‘Un cero al plástico’ tiene como objetivo reducir al máximo los plásticos de un solo uso en el ámbito educativo y extender esta conciencia a los comercios y vecinos del barrio y a todos los ciudadanos.

«Para ello se ha formado a los alumnos de Primaria y Secundaria en sostenibilidad y reciclaje y desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre las patrullas de ‘econautas’ recorrerán el entorno de su centro educativo así como los mercados de su ciudad para concienciar a clientes y comerciantes de la importancia de reducir el uso de plástico», apunta Ana Arce, jefe de estudios del Aurelio Gómez Escolar.

Para premiar el compromiso y el uso responsable de plásticos los niños repartirán una tarjeta que deberá ser complementada con cuatro sellos que serán puestos por alumnos y comerciantes al cumplir cada hito: uso de bolsa propia, compra de productos eco, adquisición de productos IGP y compra de frutas y verduras de temporada.

La tercera fase de esta campaña «tendrá lugar el día 12 de diciembre» y es que esa jornada «las patrullas de alumnos regresarán a los mercados para canjear las tarjetas con al menos tres sellos por un regalo ‘econauta’», apuntó la docente.

De cara al segundo trimestre, los alumnos desarrollarán el reto ‘Biodiversidad y entorno’, con el que los centros quieren que sus alumnos tomen conciencia de la importancia de conocer, respetar y cuidar la biodiversidad que nos rodea. Para ello se han diseñado acciones internas con alumnos, profesorado y familias destinadas a conocer especies locales y proteger zonas verdes, así como acciones externas que promuevan el voluntariado ambiental, el consumo responsable y la reducción de plástico.

El broche de oro a este segundo trimestre lo pondrá una jornada de voluntariado ambiental abierta a la ciudadanía para limpiar o reforestar un espacio público.

Ya el último trimestre del curso tendrá lugar el reto ‘Reciclaje creativo’. Los alumnos trabajarán la conciencia ambiental y social a través del reciclaje y la expresión artística. Se activará el podcast ‘Voces Verdes’ y se realizará una intervención artística colaborativa en contenedores, papeleras o muros de la ciudad.