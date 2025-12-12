Roa celebra los primeros Premios Provinciales de Tauromaquia de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Roa de Duero acogió hoy la entrega de la primera edición de los Premios Provinciales de Tauromaquia de la Diputación de Burgos, unos galardones que nacen para distinguir a quienes han contribuido de forma significativa a la promoción y preservación de la cultura taurina en la provincia. El acto estuvo presidido por el titular de la institución provincial, Borja Suárez, quien dio a conocer el fallo del jurado y destacó la importancia de reconocer a quienes trabajan por esta tradición.

Durante su intervención, Suárez señaló que estos premios representan “una aportación en defensa del mundo taurino y de su valor cultural”, en un momento en que la tauromaquia enfrenta decisiones que generan preocupación en el sector. El presidente provincial destacó que Burgos “es y ha sido tierra taurina” y subrayó la labor de los municipios y profesionales que mantienen viva esta tradición.

El primer premio de esta edición recayó en el Ayuntamiento de Roa de Duero, por su compromiso con la organización de actividades, ferias y propuestas que han permitido mantener y reforzar la presencia del toro en la vida social y cultural del municipio. El jurado destacó su “esfuerzo continuado” y su apuesta por una feria con identidad propia.

El segundo premio reconoció la labor divulgativa de Carlos Martín Santoyo, director y presentador del veterano programa Grana y Oro, emitido en Castilla y León Televisión, Navarra Televisión y La 7 de La Rioja. Santoyo expresó su agradecimiento por el galardón: “Gracias a la Diputación por esta distinción que se me entrega en Roa, que la quiero especialmente. También quiero agradecer a la Peña ‘El Tinte’, a la Asociación ‘El Toro’ y a los jóvenes que mantienen viva la tradición”.

El comunicador destacó asimismo la labor de quienes han apoyado su programa durante décadas: “Victorino, padre e hijo, visitaron el programa hace tres décadas, junto a Monje e Íñigo Crespo. Gracias también a las delegaciones provinciales, a los técnicos, y de manera especial a Gregorio Méndez, que sin ser taurino apostó por el espacio, y a Jorge Losada y Daniel Méndez, con quienes las galas muestran un cariño tremendo. Y sobre todo, agradezco a Gonzalo Santonja, que desde su cargo ha apoyado que la tauromaquia deje de ser considerada marginal”.

El tercer premio fue otorgado al torero Jesús Martínez ‘Morenito de Aranda’, por su “sólida trayectoria profesional” y por sus numerosos triunfos dentro y fuera de España, que le han convertido en uno de los grandes referentes burgaleses del toreo contemporáneo. El diestro expresó su emoción y orgullo por recibir el galardón.

“Mi padre era nativo de Roa de Duero y todas mis raíces son aquí. Lo primero es agradecer a la Diputación, gracias de corazón, porque por encima del premio que recogemos, el premio es que se instaure un galardón como este. Para mí es un orgullo recogerlo al lado de premiados de la altura que hay aquí. Este reconocimiento no es solo para mí; somos muchos los profesionales que igualmente merecíamos este premio, un reconocimiento también a mi maestro Rafael Pedrosa. Es un placer inmenso poner en alza nuestra vida, el toreo y nuestra tierra”, dijo.

La Diputación entregó además tres premios especiales, entre ellos el “Premio Especial a la defensa de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, que recayó en Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Santonja destacó que la tauromaquia forma parte de la identidad cultural española: “España es un país con siglos de historia, y las manifestaciones taurinas son anteriores incluso a la unificación de los reinos de Castilla y León. Esto demuestra que el toreo no es solo una consecuencia de la cultura española, sino un rasgo constitutivo de ella. Defender la tauromaquia es defender nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestras tradiciones".

También recibieron premios especiales Joaquín Monje de Lara ‘Aquino’, en reconocimiento a su pasión, apoyo constante y compromiso con iniciativas taurinas de la provincia, y Victorino Martín García, uno de los ganaderos más relevantes del panorama nacional.

Suárez concluyó su intervención recordando que la Diputación y los municipios taurinos de la provincia buscan “poner en valor la cultura taurina como parte de nuestra historia y patrimonio, defendiendo su continuidad y reconociendo el trabajo de quienes la hacen posible”.

Con esta primera edición, la Diputación de Burgos inaugura unos premios llamados a consolidarse como referencia provincial y a visibilizar el trabajo de quienes sostienen el patrimonio taurino burgalés.