El PSOE de Burgos exige la reversión inmediata de la subida de la tasa de aguas del 9,5%

«Revertir la innecesaria subida de la tasa de aguas del 9,5%». Esa es la demanda del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, después de confirmar que «la Sociedad de Aguas volverá a cerrar un año más con superávit y un remanente de 15 millones de euros».

Así lo explicó la concejal de la formación, Sonia Rodríguez, quien argumentó que los resultados económicos recientes de la entidad demuestran la «innecesaria y desproporcionada medida aprobada en su momento por el gobierno de PP y Vox».

La concejal recordó que «la subida se justificó en 2023 bajo una supuesta situación financiera catastrófica». El entonces presidente de la entidad, Fernando Martínez-Acitores, habló de la necesidad de solicitar préstamos para «afrontar un plan de 54 millones de euros en inversiones en cinco años».

Sin embargo, «las previsiones no se cumplieron». En 2023, la Sociedad de Aguas cerró con un resultado positivo de 2,3 millones de euros. Este superávit «se sumó a 18 millones de remanente y 8 millones de euros de ingresos provenientes el programa europeo PERTE» y «desde el PSOE advertimos que la subida no era necesaria en absoluto».

Los datos de 2024 «son aún más contundentes y siguen certificando una situación financiera boyante en la Sociedad de Aguas», continuó Rodríguez. La entidad «registró un resultado positivo de 6,3 millones de euros y un remanente récord de 23 millones de euros», un resultado que «es más que el doble del año anterior».

Ante esta situación, la concejal socialista explica que «el superávit de la Sociedad reside en la ejecución mínima de las inversiones prometidas». De hecho, «de los 14 millones de euros anunciados para el año 2024, solo se invirtieron 7 millones». La situación «se repetía en 2025» y es que «de los 28 millones de euros previstos para 2025, solo se han ejecutado 6 millones hasta septiembre, un tercio».

De cara al presupuesto de 2026, el equipo de Gobierno «se ha guardado de no repetir una previsión inversora elevada y ha sido más realista, no sabemos si por vergüenza torera». Así, las inversiones se han fijado en 10 millones de euros, «un 40% menos que en el año anterior» y «están destinadas principalmente a los proyectos PERTE». Además, «no se prevé ninguna subida de la tarifa para el próximo año».

Sin mejoras sustanciales

Además de criticar y poner en duda la previsión inversora del equipo de Gobierno para la Sociedad, Rodríguez recordó que el aumento de ingresos anuales de 2 millones de euros por el ‘tasazo’ «no ha supuesto mejoras sustanciales» e insiste en que la reversión del 9,5% debe ser el camino.

«La capacidad de inversión de Aguas es limitada y puede afrontarse con los ingresos actuales sin problemas», señaló y reclamó que «se devuelvan a los burgaleses los 4 millones de euros adicionales recaudados con la subida».

Además, el PSOE denuncia que estos beneficios millonarios «no se han traducido en una mejora de la atención al público» de la que aseguró que es «una de las peores de la Administración local». En este sentido, la concejal destacó la web de la sociedad. «No permite desarrollar trámites básicos como dar de alta o cambiar de titular» y «para hacerlo es necesario acudir a las oficinas de la entidad municipal». Unas oficinas «con nula accesibilidad para personas con movilidad reducida y un ascensor no aptos para algunas sillas de ruedas».

«Siendo una sociedad municipal no debería tener beneficios, y teniéndolos, lo mínimo es invertirlos en mejorar la atención», sentenció, al tiempo que reiteró que «las acciones deben ir más allá y revertir la subida del 9,5%».