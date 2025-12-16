Los altos precios de la vivienda viran las compras a segunda mano y VPO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario de 2025 está marcado por el incremento de operaciones sobre un producto que parecía desaparecido del sector. Las viviendas de protección, VPO, son las que mejor comportamiento han tenido en el último año. Al mismo tiempo se registra una caída de adquisiciones de inmuebles de nueva construcción.

El patrón del mercado se caracteriza por la búsqueda de precios más asequibles con la VPO o la vivienda usada, algo que en las promociones de vivienda nueva no encuentran. Aunque también hay una falta de oferta de este tipo de inmuebles a estrenar pero de precio moderado, puesto que los visados de nueva construcción llevan años en constante incremento. Eso sí, lejos de los números de la burbuja inmobiliaria.

Las cifras de la estadística de Transmisiones de Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que en la provincia de Burgos se han registrado 4.745 operaciones inmobiliarias destinadas a adquisición de una casa. Este dato refleja un incremento del 11,5% respecto a los números de hace un año. Entre enero y octubre se han vendido 492 inmuebles más que en 2024.

Este incremento viene dado por el tirón de la VPO y los inmuebles de segunda mano. Son los dos productos inmobiliarios que mejoran números respecto a hace un año. De esta manera, se han comercializado 392 inmuebles con algún tipo de protección. La cifra supone un incremento del 75% respecto a los números registrados el año pasado en la provincia. En 2024 se habían vendido, hasta octubre, 223 inmuebles calificados como VPO. La cifra registrada este año es la más alta en un lustro. Hay que mirar a 2019 para ver un mayor volumen de operaciones en vivienda protegida. Entonces se registraron 401 ventas.

El otro producto que tira del mercado es la vivienda usada. Protagoniza siete de cada diez adquisiciones registradas en la provincia de Burgos. No es un fenómeno nuevo, siempre está entre lo que más se vende, pero sigue al alza. En total se han comercializado 3.577 inmuebles de segunda mano entre enero y octubre. Supone un incremento interanual del 4,2%. Siempre ha sido la reina del mercado inmobiliario, pero este año las operaciones han subido en 146 inmuebles más.

Este es el año en el que se han comercializado más inmuebles usados de los últimos cinco años. Echando la vista atrás, tomando como comparación las cifras de 2019 (puesto que 2020 no es reflejo de una anualidad normal al estar marcado por los efectos de la pandemia), se han incrementado las ventas de vivienda de segunda mano en un 29%. Se compran ahora 800 inmuebles usados más que hace un lustro. Entonces se comercializaron 2.771 casas en el mismo periodo. Una tendencia al alza que se observa en los últimos dos años. En 2024 también se habían registrado récord de operaciones con 3.431.

Vivienda nueva, a la baja

El otro lado de la balanza se observa en la vivienda una caída de operaciones de compraventa de inmuebles de nueva construcción. Es el año que, sin contar el 2020, menos inmuebles de nueva construcción se han vendido hasta octubre en el los últimos cinco ejercicios. Se han registrado 677 operaciones de compra venta sobre viviendas a estrenar. Los datos suponen un descenso interanual de este producto inmobiliario del 17,6% respecto a 2024 cuando se comercializaron un total de 822 inmuebles. En los últimos cinco años el ejercicio con mejores cifras fue 2022 con 1.010 operaciones de compra sobre edificios residenciales recién construidos. Así, el descenso en cinco años es del 6,6% con 48 inmuebles menos.

Los malos números de las viviendas nuevas, más el constante aumento de ventas de viviendas de con algún tipo de protección, lastran el mercado libre. Así, entre enero y octubre, se han registrado 3.862 operaciones de compraventa que suponen un descenso del 4,1%. Son 168 casas menos, pero aún son un 24,7% más de operaciones que las registradas hace cinco años. El año con más ventas de vivienda libre fue 2022 con 3.702 en la provincia de Burgos.