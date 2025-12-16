¿Tienes hijos nacidos en Burgos entre 2014 y 2018? Esta jornada gratuita de juegos es para ellos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El polideportivo San Amaro acogerá una jornada especial de Juegos Escolares el próximo 22 de diciembre. El evento, que se desarrollará entre las 17.30 horas y las 19.30 horas, tiene como objetivo de «fomentar la actividad física y la convivencia entre los más jóvenes durante el periodo navideño».

Así lo explicó la concejal de Deportes, Carolina Álvarez, quien señaló que «la jornada contará con una amplia variedad de actividades diseñadas para niños y niñas nacidos entre 2014 y 2018, ambos inclusive».

Entre las actividades, Álvarez apuntó que los menores podrán disfrutar de «futbolín hinchable y sesiones de zumbafit, juegos deportivos y tradicionales y dinámicas cooperativas, enfocadas en el trabajo en equipo y la socialización».

Todas las actividades estarán supervisadas por monitores especializados de las Escuelas Deportivas Municipales, garantizando un entorno seguro y educativo para los participantes y la actividad será de carácter gratuito.

«Al tratarse de una mejora de contrato añadida por la empresa concesionaria Arasti Barca, la jornada no supone ningún coste adicional para el Ayuntamiento de Burgos», explicó la popular.

Se han dispuesto un total de 120 plazas, que se asignarán por orden de registro. Los interesados pueden realizar el trámite a través de la web del Ayuntamiento de Burgos, en el apartado específico de ‘Escuelas Deportivas’. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.