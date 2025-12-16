La Policía detiene en Toledo al autor del tiroteo en Gamonal y a su cómplice

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La búsqueda y captura del sicario que descerrajó cinco disparos a un hombre la tarde del pasado 27 de noviembre en Gamonal ha dado sus frutos esta pasada madrugada. Operación en la que también se ha detenido a su cómplice en este asesinato frustrado que la Policía investiga como un ajuste de cuentas por drogas.

Según informa la Policía, agentes de la Policía Nacional de Burgos, con el apoyo de Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han procedido durante la mañana de hoy a la detención de estas dos personas.

Las detenciones se han producido en una vivienda en la que ambos sujetos residían, situada en la localidad de Seseña (Toledo), donde se ha efectuado un registro en busca de efectos o evidencias de la participación de los mismos en el hecho violento.

También se ha intervenido el vehículo turismo que los presuntos responsables habrían utilizado para llegar a la ciudad y huir tras disparar a la víctima. Según la investigación desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Burgos, los detenidos serían el presunto autor material de los disparos, y el hombre que le acompañó hasta Burgos y dio cobertura para la huida.

Los detenidos están siendo trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Burgos, donde van a permanecer hasta su puesta a disposición judicial en los plazos legales previstos.

Los hechos se remontan al pasado 27 de noviembre, el tiroteo tuvo lugar a la altura del 165 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, tras una persecución entre el agresor y la víctima. Uno de los dos comenzó a perseguir al otro y, en un momento dado, abrió fuego. El herido, que iba dejando un reguero de sangre por la acera, acabó buscando refugio en el bar Ni Contigo.

Durante la persecución, el agresor habría disparado al menos en cinco ocasiones sobre la víctima mientras huía, provocándole lesiones en brazos y piernas, así como en el torso. Durante la carrera, también resultó herida una mujer de 50 arrollada por uno de ellos. A consecuencia del impacto, que le produjo un golpe en la cabeza, tuvo que ser trasladada en ambulancia de soporte vital básico al HUBU.

La hipótesis con la que trabajan desde el inicio los agentes de la Brigada de la Policía Judicial de la comisaría de Burgos era un ajuste de cuentas por drogas, que está relacionado con otro tiroteo, con resultado de muerte, que se registró en diciembre del año 2024 en la localidad coruñesa de Carballo. El 5 de diciembre de 2024, la tranquilidad de un bar de esta localidad se vio alterada de repente cuando pasadas las 20.00 horas dos encapuchados irrumpen en este establecimiento de hostelería situado en la calle Río Anllons y disparan contra un hombre de 33 años. La víctima, según informaron medios gallegos, era José Luis Alvarado, conocido por Chelo el Regidor, y relacionado con el tráfico de estupefacientes. El asesinato en este caso también estaba relacionado con el mundo del tráfico de drogas y los dos sicarios habrían sido contratados por la víctima de los disparos del pasado jueves en plena calle en Burgos y que también está relacionado con el tráfico de drogas.

De hecho, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, entre las ropas de la víctima se encontraron cantidades menores de sustancia estupefaciente, lo que reafirma la hipótesis de los investigadores de que se trata de un ajuste de cuentas.