El Ayuntamiento de Burgos rescinde el contrato de la obra del Monasterio de San Juan

El proyecto de rehabilitación del Monasterio de San Juan ha entrado en una fase crítica. El Ayuntamiento de Burgos procederá a la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de la obra y la liquidación de los trabajos realizados hasta la fecha.

Así lo anunció el concejal responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien confirmó que «esta medida responde a discrepancias técnicas entre la dirección de obra y la empresa adjudicataria», y que mantienen la obra del pavimento en un punto muerto.

Una vez decidida la rescisión del contrato, la principal preocupación del equipo de Gobierno era la financiación vinculada a los fondos Next Generation. «La Unión Europea exige que la inversión esté plenamente justificada antes del 30 de junio de 2026» y «ante la posibilidad de no poder cumplir con los plazos se han retirado los fondos europeos asignados a este proyecto para «reubicarlos» en otros proyectos municipales que sí garanticen su ejecución a tiempo», especificó el popular.

Con algo más de la mitad de la obra ejecutada, queda pendiente finalizar el pavimento, que es la parte visualmente más importante. Ya con el contrato rescindido, «el Ayuntamiento redactará ahora un proyecto específico para esta parte de la obra con el fin de licitarlo de urgencia a una nueva empresa», aseveró.

El objetivo es que el nuevo contrato «permita rematar el suelo de la antigua iglesia y el acceso al presbiterio», mientras el estudio de arquitectura encargado ya trabaja en la segunda fase de la remodelación, que prevé ampliar el espacio expositivo del monasterio en mil metros cuadrados de cara a 2026.

Cabe recordar que la intervención ya arrastraba complicaciones significativas. A la aparición de placas de amianto procedentes de antiguas demoliciones en 2024, se sumó el descubrimiento de restos arqueológicos este mismo 2025, que obligaron a un tratamiento más cuidadoso y lento de las excavaciones.

Plan especial comercial

Por otra parte, el consejo de la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde a la aprobación definitiva del expediente del Plan Especial Comercial que se ubica en el entorno de la parte baja del hipermercado Carrefour con la Avenida Caja Círculo y que estaba pendiente desde el año 2014, según recordó el concejal.

El proyecto «está promovido por cerca de 12 propietarios, ya cuenta con todos los informes favorables para comenzar con su tramitación urbanística». Una tramitación que «se prevé larga» y es que «pasarán cerca de tres años para ver obras en la zona».

El plan contempla una superficie edificable de 20.297 metros cuadrados. De ellos, «12.632 metros cuadrados serán para usos compatibles, 5.182 de uso dotacional, 2.483 para viarios y 2.029 destinados a equipamientos públicos».

La obra también tiene prevista la construcción de un vial que «discurrirá en paralelo a la avenida de Caja Círculo desde la rotonda de Félix Rodríguez de la Fuente hacia el cementerio». La salida del espacio se realizará por la calle Laredo.

En otro orden de cosas, Manso señaló que está en proceso la actualización de precios de obras, «incluso ejecutadas anteriormente a nuestro gobierno». Entre ellas, «señaló el paso de 95.925 euros a la empresa Excavaciones Alpesa por la segunda fase de las obras de remodelación de Fuentes Blancas».