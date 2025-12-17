El PSOE urge el nuevo equipamiento deportivo para el barrio de San Cristóbal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista introducirá en el Pleno ordinario de este viernes tres debates muy concretos y locales vinculados con la incorporación de un equipamiento deportivo en San Cristóbal, con peticiones de mejoras para la zona Sur y con las políticas de fomento del comercio local.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, urge al equipo de Gobierno a que agilice los trámites para dotar al barrio de San Cristóbal de una nueva instalación deportiva que incluya piscinas. Más en concreto, plantea que se abra el expediente por trámite de urgencia para agilizar plazos en la licitación de un concurso de ideas para diseñar una nueva zona deportiva. Los socialistas ven necesario que el nuevo equipamiento se integre con los campos de fútbol de José Manuel Sedano y prevea la dotación de unos nuevos vestuarios.

Temiño lamenta los escasos avances en la demolición del velódromo que es la primera fase para desarrollar un proyecto de futuro para este barrio en expansión de la ciudad. "Cuando el titular de Deportes era César Barriada anunció en 2024 la construcción de dos campos de fútbol en sustitución de la pista ciclista, sin uso desde hace años", recordó. Más tarde se incorporó a ese proyecto la idea de contar con unas piscinas que no estaban en el programa electoral del PP, pero sí en el del PSOE. Sin embargo, a pesar de estos anuncios a finales de 2025, el velódromo sigue sin demolerse y, por tanto, no hay más avances, aunque se ha incluido una partida de 378.000 euros en el nuevo presupuesto de 2026 para ese derribo.

Otra de las proposiciones al Pleno va a plantear una serie de mejoras en la zona Sur de la ciudad, fruto de varias reuniones mantenidas con los colectivos vecinales. "Hace unos meses anunciamos una campaña en la que explicamos que íbamos a llevar una urna por los distritos para recoger sus demandas", señaló el portavoz del PSOE, que recordó que ya en el pasado Pleno recogieron la propuesta del distrito Este de contar con un centro de día, en los bajos donde estaba el Centro de Salud de García Lorca.

Ahora le toca el turno a la zona Sur y la principal demanda es que se agilicen las inversiones que se plantean desde los distritos, aunque también existen otras más concretas. En los acuerdos de la proposición recogen el proyecto para cubrir ese patio del Centro Cívico de San Agustín, contratar un proyecto para la demolición del edificio que fue utilizado como casa joven en la calle Santa Dorotea y planificar junto a los vecinos, una vez que terminen esos usos provisionales del edificio de Relaciones Laborales. Sobre este último inmueble, plantean crear un centro cultural y de convivencia intergeneracional destinado al público joven y a personas mayores.

Otras ideas están vinculadas a mejorar la iluminación en el Paseo de los Pisones y el asfaltado de la calle Sevilla, por poner algunos ejemplos más.

Comercio

Por su parte, el concejal Julián Vesga presentó el objeto de la tercera de las proposiciones que el PSOE llevará al Pleno, a falta, según denuncian, de temas de calado en el orden del día. La moción se titula 'Plan estratégico de revitalización y modernización del pequeño comercio de Burgos para los años 2026 a 2028'. "Se podría traducir en algo más sencillo como es cambiar el modelo de las políticas de apoyo al sector para salvar el pequeño comercio burgalés", explica el edil, que denuncia que se atraviesa una crisis estructural desde hace muchos años.

Vesga concreta que en la campaña de bonos al consumo el modelo se centra en concentrar el gasto de dinero en unas pocas semanas, pero echa en falta "generar una estructura sólida".

Entre los acuerdos, el grupo socialista plantea la creación de un plan estratégico que reúna la actuación municipal en materia de comercio local, sustituyendo progresivamente las políticas en inventivos puntuales al consumo.